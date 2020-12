Düsseldorf: Polizisten auf Streife im Nordpark – plötzlich nähert sich ihnen ein schwer verletzter Mann

Düsseldorf. Notfall in Düsseldorf!

Polizisten waren am Donnerstagnachmittag im Nordpark in Düsseldorf auf Streife, als sich ihnen plötzlich ein schwer verletzter Mann näherte. Es folgte ein aufwendiger Einsatz.

Düsseldorf: Polizisten treffen plötzlich auf schwer verletzten Mann im Nordpark

Um 16.35 Uhr führten Polizisten eine Streife durch, als sich ihnen in Höhe der Nelly-Sachs-Straße in Düsseldorf ein schwer verletzter Mann näherte. Er wurde sofort notärztlich versorgt und wenig später in einem Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr konnte bei dem 52-jährigen zwischenzeitlich nicht ausgeschossen werden. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

+++ NRW: Mann (43) stirbt nach Schießerei an Tankstelle – Polizei fahndet nach Beschuldigtem +++

Polizisten nahmen daraufhin die Ermittlungen auf und suchten bis in die Nacht nach Spuren oder einem möglichen Tatort. Die genauen Tatumstände sind bislang unklar.

---------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

---------------------------

Die Polizei richtete schließlich eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Angriff gibt es derzeit nicht.

Zeugen in Düsseldorf gesucht

Ein Anknüpfungspunkt für Zeugen könnte auch der Umstand sein, dass das Opfer zuvor einen Lebensmitteldiscounter an der Kaiserswerther Straße/Am Hain aufgesucht und dabei einen auffälligen schwarz-weißen Einkaufstrolley mit sich geführt hatte.

---------------------------

Mehr News:

Flughafen Düsseldorf: Arzt aus NRW fliegt in die Türkei und wird sofort verhaftet – wegen dieser Worte

Bochum: Absolut erbärmlich! Mann fragt in Witten nach dem Weg – dann zieht er eine ganz miese Tour ab

Duisburg: Wirtin leidet unter dem Lockdown, dann passiert ihr auch noch DAS

---------------------------

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 8700 bei der Polizei zu melden. (nk)