Düsseldorf: Junge (5) wird vermisst – dann wird ein Jugendlicher zum Helden

Düsseldorf: Ein Fünfjähriger büxt von zu Hause aus. Die Eltern sind am Boden zerstört. Dann wird ein Dreizehnjähriger zum Held. (Symbolbild)

Düsseldorf. Schock für ein Ehepaar in Düsseldorf! Ihr fünfjähriger Sohn verschwindet von zuhause. Besorgt informieren sie die Polizei.

Die muss jedoch gar nichts unternehmen. Ein Dreizehnjähriger aus Düsseldorf kommt den Beamten zuvor!

Düsseldorf: 13-Jähriger trifft weinendes Kind auf Schulweg

Der Junge war am Freitagnachmittag in Düsseldorf-Wersten auf den Weg zur Schule, als er auf der Itterstraße auf den weinenden Fünfjährigen traf.

------------------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

Düsseldorf erhielt im Jahr 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

am Rhein gelegen - südlich von Duisburg und nördlich von Köln

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Oberbürgermeister ist Stephan Keller (CDU)

------------------------------------

Statt einfach weiterzugehen und pünktlich in die Schule zu kommen, hielt der 13-Jährige an und fragte das Kind, was es dort ganz allein machte.

Düsseldorf: Jugendlicher macht sich mit Junge auf die Suche nach seinem Zuhause

So erfuhr er, dass das Kind sich verlaufen hatte und auch seine genaue Adresse nicht kannte. In der Hoffnung, bei den Einsatzkräften vor Ort Hilfe zu bekommen, kam der 13-Jährige auf die Idee, mit dem Jungen zu einer nahegelegenen Feuerwache zu gehen.

Doch bis dahin brauchten sie gar nicht gehen. Dem kleinen Jungen fiel wieder der Weg nach Hause ein. So konnte der 13-Jährige das Kind wieder zuhause bei den erleichterten Eltern abliefern.

Düsseldorf: Jugendlicher kann Junge unbeschadet zu Hause abliefern

Die telefonierten gerade mit der Polizei, um eine Vermissten-Anzeige für ihren Sohn aufzugeben. Das war dann natürlich auch nicht mehr nötig.

Die sich bereits auf dem Weg befindenden Polizisten hatten dann eine viel angenehmere Aufgabe. Sie brachten den Hobby-Detektiv zu seiner Schule. Irgendwer musste schließlich erklären, wo der 13-Jährige bis jetzt gesteckt hatte…