Düsseldorf: Schock auf einer Pferde-Koppel! Besitzer traut seinen Augen nicht, als er zu seinen Tieren gehen will

Düsseldorf. Grasende, herumtollende Pferde in grüner Natur in Düsseldorf-Kaiserswerth: Die Pferdekoppel bietet ein friedliches Bild abseits vom großstädtischen Trubel. Eigentlich.

Denn die Pferdebesitzerin versetzte der Anblick der Wiese an der Kalkumer Schloßallee am Donnerstag in Düsseldorf in einen heftigen Schockzustand. Nicht nur das: Das Ganze zog einen tierischen Polizeieinsatz nach sich.

Düsseldorf: Großer Schock auf der Pferdekoppel!

Gegen 10 Uhr ging der Alarm bei den Beamten ein. Das Problem: 22 freilaufende Pferde in Kaiserswerth, die gerade von der umzäunten Koppel getürmt waren!

Mit vereinten Kräften gelang es den Polizisten, der Besitzerin und weiteren Helfern, neun Pferde am Rhein, fünf im Ortskern und acht weitere an der Kalkumer Schloßallee einzufangen. Zurück an der Koppel folgte direkt der nächste Schock.

Unbekannte hatten anscheinend den elektrischen Zaun manipuliert und so den Pferden den unfreiwilligen Ausflug durch Kaiserswerth ermöglicht.

Düsseldorf: Unbekannte haben einen elektrischen Zaun um eine Pferdekoppel manipuliert. (Symbolbild) Foto: imago images

Die Vierbeiner überstanden den Trip zwar unbeschadet. Autofahrer hatten allerdings das Nachsehen und mussten wegen der Tiere mit zeitweiligen Verkehrsbehinderungen in Kaiserswerth rechnen, bis die Tiere gegen 11 Uhr wieder sicher in ihrem Stall waren.

Hast du den Vorfall beobachtet? Die Polizei benötigt deine Hilfe

Leider handelt es sich bei der Manipulation am Zaun nicht um den ersten Vorfall an der Koppel in dieser Woche. Bereits am Dienstag zwischen 9 und 14.30 Uhr hatte ein Unbekannter einem Pferd eine Schnittverletzung zugefügt.

Hast du an der Koppel am Mittwoch oder Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melde dich beim zuständigen Kriminalkommissariat. Du erreichst die Beamten unter der Telefonnummer 0211/8700. (vh)