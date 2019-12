Düsseldorf: Pendler fahren morgens im Zug – als sie DAS hören, sind sie mehr als entsetzt

Düsseldorf. In Düsseldorf ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schrecklicher Vorfall. An der S-Bahn-Haltestelle in Düsseldorf-Friedrichstadt hören Pendler eine schockierende Lautsprecher-Durchsage. Sie können kaum fassen, was sie da hören. Sofort verständigen sie die Polizei.

Laut Polizei soll eine unbekannte Person „Propaganda-Sprüche“ über einen Lautsprecher an der Haltestelle in Düsseldorf gesagt haben. Wie die Rheinische Post berichtet, wurde eine Aufnahme davon in der Facebook-Gruppe „Nett-Werk Düsseldorf“ veröffentlicht. Die wurde inzwischen aber wieder gelöscht.

Düsseldorf: Unbekannter sorgt für Schock-Moment am Bahnhof

Diese Sätze soll der Unbekannte in Düsseldorf am Bahngleis gesagt haben: „Es grüßt Sie Ihr Führer!“ und „Ihr werdet alle vergast, man müsste die Gaskammern wieder aufbauen.“

Die S-Bahn-Haltestelle Friedrichstadt ist eine Station vom Hauptbahnhof Düsseldorf entfernt. (Symbolbild) Foto: imago images / Jürgen Ritter

Die Aufnahme liegt nun der Polizei Düsseldorf vor. „Der Lokführer und eine Passagierin informierten uns. Vor Ort konnten wir die Aufnahme sicherstellen“, sagt Polizeisprecher Markus Niesczery gegenüber DER WESTEN.

Auf Nachfrage von DER WESTEN äußert sich ein Bahnsprecher zu dem Vorfall in Düsseldorf wie folgt: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zum laufenden Ermittlungsverfahren nicht äußern. Grundsätzlich widersprechen rassistische Äußerungen unseren Unternehmenswerten. Daher werden Aussagen wie diese in keiner Weise toleriert. Die Deutsche Bahn steht im engen Austausch mit den ermittelnden Behörden und unterstützt diese bei ihren Ermittlungen.“

Zeuge Ben M. war ebenfalls am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Düsseldorf. Er nahm die Durchsage auf. Zum Ende hin soll die Stimme noch das gesagt haben: „Wir kriegen euch alle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es grüßt sie der Führer.“ Ben war völlig fassungslos: „Ich war so geschockt. Das ist nicht lustig.“ Er sagt, dass die Stimme einem Jugendlichen ähnle. „Die Person hat die Stimme verstellt und wie Hitler gesprochen. Das 'R' wurde gerollt.“

Die Facebook-Nutzer sind außer sich. So schreibt eine Nutzerin: „Spaß hat seine Grenzen und die wurden hier um Meilen überschritten. Ich möchte sowas nie erleben müssen! So viele unnötige Kriegsopfer gestorben und die machen sich aus dem Tod einen Spaß.“

War jemand an den Lautsprechern der Deutschen Bahn?

Aktuell gibt es noch keinen Hinweis darauf, ob sich jemand an den Lautsprechern der Bahn zu schaffen gemacht hat. „Wir können aber auch noch nicht sagen, ob die Person ein Megaphon genutzt hat“, so der Polizeisprecher aus Düsseldorf.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (ldi)