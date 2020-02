Düsseldorf: Von der Straße in den Kreißsaal – doch plötzlich holt den Ex-Obdachlosen Patrick die Vergangenheit ein

Düsseldorf. Ihr Liebe begann „auf der Platte“. Jahrelang sind Jasmin (24) und Patrick (33) da bereits obdachlos. Zuletzt leben sie in einer achtköpfigen Gruppe in einem Zeltlager am NRW-Forum in Düsseldorf.

Doch plötzlich die Wende: Die Stadt macht der eingeschworenen Gemeinschaft ein unschlagbares Angebot. Gemeinsam dürfen sie zwei Häuser am Rand von Düsseldorf beziehen. Jasmin und Patrick können ihr Glück kaum fassen. Ein Kamerateam von Vox („Obdachlos – Einzug in ein neues Leben“) begleitet das Paar.

Doch dann holt den 33-Jährigen seine Vergangenheit ein.

Patrick ist in der Vergangenheit häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Foto: TV NOW

Düsseldorf: „Ich bin nicht Schwiegersohns Nummer 1“

Patrick ist schon früh auf die schiefe Bahn geraten. Mit 17 Jahren wandert er das erste Mal hinter Gitter. Körperverletzung, Diebstahl, Drogendelikte. Ingesamt zehn Jahre verbringt er im Knast.

„Ich bin nicht Schwiegersohns Nummer 1, aber ich gebe mir ja Mühe“, sagt Patrick und weiter: „Keiner würde denken, dass sie aus gutem Haus, mit mir Schwerverbrecher glücklich sein kann.“

„Mir hat es eigentlich an nichts gefehlt“

Mit ihr meint Patrick seine Freundin Jasmin. Die muss zwar mit eineinhalb Jahren weg von ihrer Mutter, wächst aber behütet bei einer Adoptivfamilie auf.

„Mir hat es eigentlich an nichts gefehlt“, erinnert sie sich an eine glückliche Kindheit. Doch im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur grafisch-technischen Assistentin der große Knall: Ihre Adoptiveltern trennen sich.

Danach lebt sie allein bei ihrem Stiefvater. Das geht nicht lange gut. Im Streit haut sie schließlich ab, entscheidet sich fortan für ein Leben auf der Straße.

Es fehlt nur ein halbes Jahr

Jasmin will ihre Ausbildung beenden. Aber als ihr Laptop gestohlen wird, gibt sie ein halbes Jahr vor den Prüfungen auf.

Straßenführung zeigt Düsseldorf aus Sicht von Obdachlosen Straßenführung zeigt Düsseldorf aus Sicht von Obdachlosen

Wenig später ist sie schwanger. Das Kind wird beim Vater groß, ihr zweites in einer Pflegefamilie. Nun ist sie ein drittes Mal schwanger und hofft, dass alles anders wird.

Jasmin erwartet ein Kind von Patrick. Foto: TV NOW

Patrick droht erneut der Knast

Dann der Schock: Patrick erhält per Post einen Strafbefehl. Er hat eine alte Geldstrafe nicht beglichen. 1.715 Euro soll er zahlen. Alternativ könne er seine Strafe über ein Jahr lang absitzen.

„Man will endlich mal was ändern und dann bekommt man immer wieder Steine in den Weg“, klagt der 33-Jährige.

Das Paar sucht Hilfe und wendet sich an Oliver Ongaro, Streetworker beim Obdachlosen-Verein fiftyfifty.

Oliver Ongaro (li.) und Julia von Lindern (re.) arbeiten als Streetworker für fiftyfifty. Foto: TV NOW

„Du bist echt die letzte Knallnase“

Der will die Sache mit der zuständigen Staatsanwältin klären. Was Patrick im Vorfeld nicht erwähnt hat: Dort hat sich der werdende Vater bereits gemeldet und sie wüst beleidigt.

„Du bist echt die letzte Knallnase, die rumläuft auf dem Planeten“, entfährt es Ongaro nach seinem Gespräch mit der Staatsanwältin.

„Patrick, ehrlich, du bist so doof. Willst du in den Knast gehen, dann geh in den Knast. Oder behandle Leute anständig am Telefon.“

„Nochmal Schwein gehabt“

Letztlich gelingt es dem Sozialarbeiter aber die Wogen zu glätten, berichtet der Staatanwältin von seiner Armut. Mit einem Antrag beim Jobcenter „ist das Ding gegessen“, verkündet Ongaro.

„Nochmal Schwein gehabt“, kommentiert Jasmin erleichtert.

„Patrick war schon so oft im Knast, hat jetzt eigentlich einen guten Grund draußen zu bleiben“, bringt Oliver Ongaro es auf den Punkt. „Er muss einfach lernen, sich anderen gegenüber anständig zu verhalten.“

Wie es mit Jasmin und Patrick weitergeht, erfährst du in der letzten Ausgabe der Dokumentation „Obdachlos – Einzug in ein neues Leben“ am 25. Februar, um 20.15 Uhr bei VOX oder bei TV NOW.