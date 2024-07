Düsseldorf: Teuerste Wohnung von NRW wird frei – sie kostet ein Vermögen! „Völlig irrsinnig“

Luxus hat seinen Preis. In Düsseldorf umso mehr. Die Mietpreise in der NRW-Landeshauptstadt sind in den letzten Jahren explodiert.

Doch wer glaubt, dass das Ende der Fahnenstange mittlerweile erreicht sein müsste, der irrt. Das zeigt die teuerste Wohnung, die aktuell in NRW auf dem Markt ist. Bei dem Preis für das Schmuckstück am Düsseldorfer Medienhafen schlackern Ottonormalverbrauchern gehörig die Ohren.

Düsseldorf: Das kostet die teuerste Wohnung von NRW

Er ist kein Immobilien-Makler, hat aber trotzdem immer wieder Zugang zu den luxuriösesten Wohnungen und Häusern in Deutschland. Dieses Mal stellt „Mr. Unreal Estate“ eine Wohnung in Düsseldorf vor, die nicht zum Verkauf steht, sondern zur Miete angeboten wird.

Kostenpunkt: schlappe 21.000 Euro monatlich. „Völlig irrsinnig“, kommentiert sein Kameramann bei einer Roomtour durch die rund 250 Quadratmeter große Wohnung mit Blick auf die „Gehry-Bauten“ und den Rhein in Düsseldorf.

Die Wohnung liegt in zweiter Reihe hinter den Gehry-Bauten am Medienhafen in DÜsseldorf. Foto: IMAGO/Hans Blossey

„Perfekt geeignet für einen CEO. Die 21.000 geht auf ne Firma. Außer Spesen nichts gewesen“, kommentiert „Mr. Unreal Estate“ lapidar und scherzt weiter: „Immer Glück ist auch Können. Denn umsonst wohnt hier wirklich niemand.“ Ein Detail der Wohnung sollte dann selbst den Mann wundern, der beinahe alles schon gesehen hat.

Irres Detail im Treppenhaus

Sauna, Riesen-Pool auf der Dachterrasse, ein Fahrstuhl, der direkt in zwei der drei Etagen führt und eine Einrichtung in edlen, dunklen Tönen. Wer hier einzieht, bekommt mehr als nur Standard. Und dann wäre da noch eine Dusche, die es wohl in der Form auch selten gibt.

Denn diese ist durch eine Glaswand vom Treppenaufgang in der Wohnung sichtbar. „Hab ich auch noch nicht gesehen, dass du dann im Treppenaufgang theoretisch beim Duschen zugucken könntest“, kommentiert „Mr. Unreal Estate“. Die Sauna bietet durch getönte Scheiben dann doch etwas mehr Privatsphäre. Nun denn. Besonders ist die Wohnung allemal. Ob sie 21.000 Euro im Monat wert ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.