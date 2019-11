Düsseldorf: Polizei kontrolliert Mann – sie ahnt nicht, WER vor ihr steht

Düsseldorf. Unglaubliche Begegnung am Hauptbahnhof Düsseldorf! Als die Polizisten am Sonntagmorgen einen Mann (35) am Hauptbahnhof kontrolliert haben, kam ihnen sein Name bekannt vor.

Die Beamten aus Düsseldorf hatten einen guten Riecher bewiesen. Denn nach dem 35-Jährigen wurde per europäischem Haftbefehl gesucht.

Düsseldorf: Polizei kontrolliert Mann am Hauptbahnhof und macht Entdeckung

Der Mann hat nach Angaben der Polizei im Jahr 2017 seinen Vater bei einem Streit getötet. Er sollte festgenommen werden, um ihn in sein Heimatland Bosnien auszuliefern.

Die Polizei in NRW hat einen Mann in Düsseldorf festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Polizei nimmt Mann fest

Der Mann wurde schließlich festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. (vh)