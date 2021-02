In Düsseldorf musste die Feuerwehr mehrere Mal zum Rheinufertunnel ausrücken. (Symbolbild)

Düsseldorf: Chaos am Rheinufertunnel – Feuerwehr gleich mehrmals im Einsatz

Ein Autofahrer meldete am Mittwochmorgen den Brand einer Lüftungsturbine im Rheinufertunnel in Düsseldorf.

Sofort rückte die Feuerwehr aus, um dem Brand entgegenzuwirken. Dafür wurde der Rheinufertunnel in Düsseldorf gesperrt.

Düsseldorf: Rauch im Rheinufertunnel

Doch trotz umfangreicher Erkundung vor Ort war wenige Minuten später nichts festzustellen – der Einsatz im Rheinufertunnel in Düsseldorf wurde zunächst beendet und die Sperrung des Tunnels wieder aufgehoben.

30 Minuten später erhielt die Feuerwehr erneut die Meldung über eine Rauchentwicklung im Tunnel.

Außerdem konnte diesmal der genauere Ort im Bereich des Parkhauses am Rheinufertunnel angegeben werden. Sofort ließ der Einsatzleiter Einheiten an der Akademiestraße über den Zugang des Parkhauses vorgehen und zeitgleich weitere Feuerwehrkräfte von der Völklinger Straße aus in die Tunnelröhre einfahren.

Doch auch dieses Mal konnten die Brandbekämpfer keinen Rauch feststellen.

Düsseldorf: Endlich offenbarte sich das Problem

Schließlich kamen die Feuerwehrleute auf des Rätsels Lösung.

Ein Defekt an zwei Lüftungsturbinen konnte festgestellt werden. Durch die an verschiedene Parameter angepasste Lüftungssteuerung im Rheinufertunnel waren zwei Lüfter immer nur kurzzeitig im Einsatz gewesen. Hier war es wohl zu einem technischen Defekt gekommen, der sich teilweise als Rauchentwicklung darstellte.

Erst nach dem Trennen der Lüfter vom Stromnetz konnte ein Testlauf mit abschließender Kontrolle aller Lüfter im Tunnel erfolgen.

Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet und der Rheinufertunnel in Düsseldorf konnte wieder freigegeben werden. (fb)