Düsseldorf: Mann sitzt stundenlang in 23 Meter Höhe fest – darum dauert seine Rettung so lange

Über fünf Stunden hat ein Mann (55) in Düsseldorf in 23 Meter Höhe festgesessen.

Der Arbeiter, der mit einer Arbeitsbühne so hoch gefahren war, musste in der luftigen Höhe in Düsseldorf lange ausharren.

Da auch ein hinzugerufener Techniker die Arbeitsbühne nicht wieder in Gang bringen konnte, habe die Feuerwehr den Arbeiter mit einer Drehleiter aus der Höhe holen müssen.

Der 55-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt.

Arbeiter geht anschließend direkt wieder an die Arbeit

Nach seiner Rettung und einer kurzen medizinischen Versorgung nahm er seine Arbeit wieder auf, die er wegen des Defekts nicht beenden hatte können. (fb)