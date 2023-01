Düsseldorf: Brutale Attacke vor Club! Mann erliegt schweren Verletzungen

Brutaler-Angriff in Düsseldorf! Am Donnerstag (5. Januar) ist gegen 3.40 Uhr ein Mann (47) bei einer Schlägerei vor einem Club in der Altstadt verletzt worden. Und zwar so schwer, dass er am Freitagmorgen (6. Januar) seinen Verletzungen erlegen ist. Das teilen die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen (23) festgenommen, gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Ein Haftrichter hat einen Haftbefehl erlassen, der Verdächtige aus Düsseldorf sitzt jetzt also in U-Haft.

Düsseldorf: Brutale Attacke vor Club! Mann erliegt Verletzungen

Gleichzeitig kann er gegen Zahlung einer Kaution erstmal auf freiem Fuß bleiben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist es in einem Club an der Mertensgasse zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Worum es darin ging, ist noch völlig unklar.

Der Streit hat sich dann aber nach draußen verlagert. Laut Zeugen hat der 23-Jährige dann plötzlich auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und ihn getreten. Das Opfer ist zu Boden gefallen und nicht mehr ansprechbar gewesen. Alarmierte Polizisten haben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.

Täter sitzt in U-Haft

Im Anschluss ist der 47-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeugen konnten den Täter vor Ort festhalten und an die Polizei übergeben. Er ist bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Die Leiche des Toten wird obduziert, um die genaue Todesfolge zu ermitteln.