Nach dem Schock-Video aus Düsseldorf steht das Vorgehen der Polizisten in der Kritik.

Düsseldorf: Nach Skandal-Polizei-Video in der Altstadt – Experte mit erschreckenden Worten „Folter“

Düsseldorf. Das Skandal-Video aus Düsseldorf schlägt hohe Wellen. Darin ist zu sehen, wie Polizisten einen Jugendlichen (15) minutenlang am Boden fixieren. Mit den Knien drücken sie ihn am Kopf oder am Nacken nieder – wo genau ist nicht eindeutig zu erkennen.

Jetzt hat sich der Kriminologe Thomas Feltes aus Bochum zu der beklemmenden Szene aus Düsseldorf geäußert. Er bezeichnet das Vorgehen des Polizisten im WDR als „Folter“.

Düsseldorf: Experte äußert sich zu Schock-Video – seine Worte sind drastisch

Sein Argument dabei: Einer der beteiligten Polizisten scheint noch in der Ausbildung zu sein. In dem Video sei zu hören, dass der ältere dem jüngeren Beamten erklärt, was er da gerade mache.

Düsseldorf: In dem Skandal-Video ist zu sehen, wie ein Polizist auf einem Jugendlichen kniet. Foto: twitter

„Wenn es zutreffen sollte, dass hier eine Gefahrensituation zu Ausbildungszwecken missbraucht worden ist, halte ich das für einen riesigen Skandal“, sagt Feltes.

Kriminologe Thomas Feltes. Foto: images images / Future image

Das ist der Kriminologe Thomas Feltes

Feltes wurde 1951 in Mainz geboren und arbeitet als Kriminologe, Polizeiwissenschaftler, Jurist und Autor

Er studierte Rechtswissenschaften und Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld

Zwischen 1992 und 2002 war er Rektor und Professor an der FH Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Zu seinen Forschungsbereichen gehören Themen aus der Polizeiforschung, etwa Notrufe und Funkstreifenwageneinsätze, Polizeireform und Polizeimanagement, Polizeigewalt

Feltes beschäftigt sich außerdem mit Strafjustiz und der allgemeinen Kriminologie

„Fall für die Anti-Folter-Kommission“

Dieses Vorgehen sei nicht nur unzulässig und verstoße gegen die Menschenwürde, sondern sei zudem „ein Fall für die Anti-Folter-Kommission des Europarats“.

In der Kritik steht auch die Aufklärungsarbeit in dem Fall, die von der Duisburger Polizei geleistet wird. Kriminologe Prof. Tobias Singelnstein fordert, dass neutrale Stellen diese Aufgabe übernehmen, nicht Staatsanwalt oder Polizei selbst.

Das kritisiert der Experte an der Aufklärungsarbeit

Der Grund dafür: „Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass es menschlich eine problematische Situation ist, wenn man dann Kollegen als Beschuldigte hat, für die man beruflich ein besonderes Verständnis aufbringt. Die Polizei hat eine starke Binnenkultur.“

In anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, würden externe Gremien mit Vertretern verschiedener Gesellschaftsschichen mit dieser Aufgabe betraut. (vh)