Düsseldorf: Nach Schock-Video von Polizeieinsatz – Augenzeugin berichtet „Ich habe...“

Düsseldorf. Das Video des Polizeieinsatzes in der Altstadt von Düsseldorf sorgt in Deutschland für heftige Diskussionen. Es zeigt, wie ein Polizist einen 15-jährigen Teenager am Boden fixiert.

Besonders brisant ist dabei eine Frage. Drückte er mit dem Knie seinen Kopf oder seinen Hals nieder? Das ist auf dem Video schwer zu erkennen. Die Kellnerin Ewa (31) aus Düsseldorf hat die Szene beobachtet und schildert ihre Erlebnisse an dem Tag der „Bild“.

Düsseldorf: Sie war live dabei – Zeugin schildert Szenen aus dem Schock-Video

„Urplötzlich bildete sich ein Tumult, Polizeiwagen kamen, Polizisten kamen angerannt, die haben alle verscheucht“, sagt sie. Sie habe das Geschehen von ihrem Arbeitsplatz aus weiter beobachten können.

„Ich habe zwischen den Beinen gesehen, dass ein Polizist mit dem Knie zwischen dem Nackenbereich auf einem Jugendlichen lag.“

So lange soll der Polizist auf dem Jungen gekniet haben

Der Körpereinsatz des Polizisten soll demnach „mindestens eine schnelle Zigarettenlänge“, also etwa zwei bis drei Minuten, gedauert haben. Auch das Knien auf dem Jugendlichen habe deutlich länger gedauert als die 30 Sekunden, die auf dem Video zu sehen sind.

Ob das tatsächlich so war, müsse nun dringend aufgearbeitet werden, fordert Innenminister Herbert Reul (67, CDU), der in diesem Zusammenhang vor einer Vorverurteilung des Beamten warnt. „Auch für Polizisten gilt die Unschuldsvermutung.“

Noch diese Woche wird sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall befassen. Die Polizei Duisburg hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen übernommen.

Nicht die Polizei sollte den Fall aufklären, fordert der Kriminologe

Der Bochumer Kriminologe Prof. Tobias Singelnstein fordert unterdessen eine Aufklärung durch neutrale Stellen, nicht durch Staatsanwaltschaft und Polizei selbst. Das spreche gegen die bisher übliche Aufarbeitung durch Polizisten einer anderen Dienststelle.

„Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass es menschlich eine problematische Situation ist, wenn man dann Kollegen als Beschuldigte hat, für die man beruflich ein besonderes Verständnis aufbringt. Die Polizei hat eine starke Binnenkultur“, sagt Singelnstein der Deutschen Presse-Agentur.

In anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, sei die Aufklärung solcher Fälle wegen der besonderen Problematik an differenziert besetzte externe Gremien mit Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gegeben worden. (vh/mit dpa)