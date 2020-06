Düsseldorf: Nach Corona-Massen in der Altstadt und am Rhein – die Stadt hat echt ...

Düsseldorf. Regelmäßiges Desinfizieren, Mund-Nasen-Schutz und Kontaktbeschränkung: Unterschiedliche Maßnahmen sollen vor einer Ansteckung und Verbreitung des Coronavirus' schützen.

Die Stadt Düsseldorf hat darüber hinaus allerdings einen weiteren Plan gegen Corona.

Düsseldorf: Stadt mit irrem Plan gegen Corona

In der Corona-Krise ist Abstand zu anderen Menschen das A und O. Gerade seitdem die Menschen aufgrund der Lockerungen wieder verstärkt das Haus verlassen, hat das Einhalten von Abständen nochmal an Bedeutung gewonnen.

Und genau daran will die Stadt Düsseldorf die Menschen nun ständig erinnern. Denn die Stadt hat die Idee, Hunderte Abstandskreise an markanten Punkten auf den Boden zu zeichen, wie sie nun bekannt gab.

Seit Dienstag bringen Mitarbeiter der Stadt die weißen Markierungen, die Straßenmarkierungen ähneln, bereits an. Die Abstandskreise haben einen Durchmesser von drei Metern und sind in einem Abstand von ebenfalls drei Metern zueinander aufgemalt. „Die Kreise sollen allen Düsseldorfern und Besuchern der Stadt als deutliches Signal vor Augen führen, dass trotz aller zwischenzeitlich vorgenommenen Lockerungen das Abstandsgebot weiterhin gilt. Es ist weiter ernst zu nehmen und sogar besonders wichtig. Die Markierungen helfen den Menschen bei der Orientierung, wie viel Abstand nötig ist,“ sagt David von der Lieth, Chef der Düsseldorfer Feuerwehr. Er hatte den Vorschlag gemacht.

Und Annika Mester vom Amt für Kommunikation erklärt dazu: „Wenn sich also die Gruppe in dem Kreis aufhält, hält sie zu den anderen Kreisen drei Meter Abstand und man kann trotzdem noch zwischen den Kreisen durchgehen und hält so zu jedem Kreis anderthalb Meter.“

Düsseldorf: Die Abstandskreise sollen eine erneute Verbreitung des Coronavirus verhindern. Foto: Stadt Düsseldorf

Abstand soll ständig eingehalten werden

Die insgesamt 360 Abstandkreise werden an folgenden Orten angebracht:

Burgplatz und an der Freitreppe zum Rheinufer 70 Abstandskreise

Rheinpark 190 Abstandskreise

Wiese zum Apollo-Varieté 100 Abstandskreise

Rund 7.000 Euro kosten die Stadt die Abstandskreise. Düsseldorf geht offenbar davon aus, dass das Einhalten von Abständen in den kommenden Monaten schließlich wieder an Bedeutung verlieren wird. Denn die Farbe verblast innerhalb der nächsten Monate, bis die Markierungen allmählich wieder von alleine verschwinden. Doch zunächst wird die Stadt am Freitag (12. Juni) die bisher noch fehlenden Abstandskreise auftragen.