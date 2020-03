Düsseldorf: Mutter will mit Kleinkind ICE fahren – dann erlebt sie einen Riesen-Schock

Düsseldorf. Riesenschock für eine Mutter in Düsseldorf!

Die Frau und ihre kleine Tochter wollten am Donnerstagabend mit dem ICE fahren, doch das ging ordentlich schief.

Düsseldorf: Frau will mit Kleinkind in ICE steigen, dann passiert Unfassbares

Zunächst schob die Mutter den Kinderwagen, in der ihre einjährige Tochter lag, in den ICE. Dann wollte sie selber in den Zug steigen und in der Nacht zu Freitag von Düsseldorf nach Berlin fahren.

Allerdings fuhr der Zug plötzlich los, sodass die Frau es nicht mehr in den Zug schaffte. Die Mutter bekam einen Riesenschock, als sie den ICE mit ihrer kleinen Tochter wegfahren sah. Davon berichtet die Bundespolizei.

Mitarbeiter der Bahn schreitet ein

Ein Bahnmitarbeiter entdeckte das schlafende Kind schließlich im Zug und alarmierte die Bundespolizei, die das Kleinkind beim nächsten Halt in Essen an sich nahm.

Auch die Mutter hatte die Polizei informiert und sich auf den Weg nach Essen gemacht. Wenig später hatte sie ihre Tochter schließlich wieder. (dpa mit nk)