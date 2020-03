Düsseldorf: Mega-Outlet kommt – DARAUF haben alle gewartet

Düsseldorf: Ein Mega-Outlet soll mitten in der Stadt eröffnen. (Symbolbild)

Düsseldorf. Während sich der Klamottenhandel immer weiter ins Internet verlegt, setzt ein Modehändler auf die Eröffnung einer neuen Filiale. Damit ist es nun offiziell: Ein neues Mega-Outlet kommt nach Düsseldorf.

Düsseldorf: Mega-Outlet eröffnet im nächsten Jahr

Shoppingbegeisterte dürften sich freuen. Denn wird Zalando auf der Königsallee 76 in Düsseldorf eine Filiale eröffnen. Klar ist zudem, dass die Filiale im nächsten Jahr eröffnen wird. Das meldete Zalando in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Und das Mega-Outlet wird - wie man es von Outletcentern kennt - Mode aus der Vorsaison sowie Einzelgrößen anbieten und um bis zu 70 Prozent im Preis reduzierte Produkte verkaufen. Dabei handelt es sich um Ware, die Zalando zuvor online anbietet. Genauere Details zu dem Mega-Outlet sind bisher nicht bekannt.

Anderes Modelabel muss weichen - Mega-Outlet auf Wachstumskurs

Momentan befindet sich auf der Königsallee 76-78 eine H&M-Filiale. Diese wird dann zukünftig der Zalando-Filiale weichen. Auch, wenn das für ein Outlet eher ungewöhnlich ist, so setzt Zalando auf einen zentralen Standort mitten in einer Einkaufsmeile.

Das ist Zalando:

Im Jahr 2008 in Berlin gegründet

Verkauft vor allem Kleidung, Schuhe und Beauty-Produkte in Europa

Acht Zalando-Filialen in Deutschland: Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, Leipzig, Münster, Stuttgart, Hannover

Gesamtumsatz in 2019: rund 8,2 Milliarden Euro

Zalando hat bereits acht Outlet-Märkte in Deutschland. Die Filiale in Düsseldorf soll mit 2.400 Quadratmetern Fläche allerdings die Größte werden. Weiterhin plant Zalando, auch in anderen Städten wie München, Nürnberg und Ulm Filialen zu eröffnen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.