Düsseldorf: Mann (74) zieht Fleischermesser unter Kopfkissen hervor und sticht auf Ehefrau ein

Düsseldorf. Ein 74-jähriger Mann aus Düsseldorf muss sich ab Montag vor dem Landgericht in Düsseldorf verantworten.

David D. wird versuchter Mord vorgeworfen.

Düsseldorf: Mann soll mit Fleischermesser Ehefrau versucht haben zu töten

Der Angeklagte aus Düsseldorf und seine Ehefrau hatten sich im August 2019 erst kurz zuvor getrennt. Als sie am 3. August 2019 gegen 8:10 Uhr im Schlafzimmer der ehemaligen Ehewohnung auf dem Bett lagen, zückte David H. laut Anklage ein Fleischermesser (Klingenlänge 13 cm) unter dem Kopfkissen hervor und stach unvermittelt in den Hals seiner Ehefrau.

Staatsanwaltschaft Düsseldorf geht von Mordabsicht aus

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er die Tötung beabsichtigte, weil er deren Trennung von ihm nicht akzeptieren konnte.

Zeuge geht dazwischen und verhindert wohl Schlimmeres

Ein Zeuge hörte die Schreie der Ehefrau und eilte herbei. Ihm gelang es, das Messer in seinen Besitz zu bringen. Die Frau erlitt durch den Angriff unter anderem eine ca. 8 cm lange und 5 mm tiefe Schnittwunde an der linken Halsseite und eine Schnittverletzung an der linken Hand.

Auch unerlaubte Waffen entdeckt

Außerdem soll der Beschuldigte laut Anklage Waffen unerlaubt in seiner Wohnung besessen haben. (ms)