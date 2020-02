Düsseldorf: Mann wirft Flasche Richtung BMW – das bezahlt er beinahe mit seinem Leben

Düsseldorf: Nach einem Flaschenwurf griffen vier Männer einen 27-Jährigen an.

Düsseldorf. Blutige Prügelei in Düsseldorf in der Nacht zum Sonntag.

Nachdem ein 27-Jähriger im angetrunkenen Zustand eine Glasflasche in Richtung eines parkenden BMW am Grabbeplatz in Düsseldorf geworfen hatte, haben mindestens vier Insassen des Wagens den Mann brutal angegriffen und schwer verletzt.

Düsseldorf: Männer verletzen 27-Jährigen nach Flaschenwurf schwer

Der Flaschenwerfer versuchte noch zu fliehen, doch die Männergruppe holte ihn ein.

Am Grabbeplatz in Düsseldorf. Foto: imago images / Gerd Rettinghaus

Die Täter schlugen und traten sofort massiv nach ihrem Opfer. Zeugen berichten außerdem von Stichbewegungen in Richtung seines Oberschenkels.

Passanten leisten Erste Hilfe

Als der 27-Jährige schon stark blutete, ließen sie von ihm ab und flüchteten. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann umgehend zur Behandlung ins Krankenhaus brachten.

Die Einsatzkräfte stellten mehrere Stichverletzungen am Oberschenkel fest. Der Mann schwebte nicht in Lebensgefahr.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Bei dem Täterfahrzeug soll es sich um einen älteren, blauen BMW aus der 3er-Reihe, möglicherweise einen Kombi, gehandelt haben.

Das Fahrzeug sei außerdem auffällig getunt gewesen.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus:

Der Mann mit dem Messer soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 groß sein und eine korpulente Statur haben, des weiteren schwarzes, kürzeres Haar und buschigen Bartwuchs. Er trug einen gelben Pullover.

Ein weiterer Mittäter soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß und schlank sein. Er hatte schwarzes, kurz gelocktes Haar und einen mittellangen Bart. Der Mann trug eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt.

Der dritte Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er trug schwarzes, nach hinten gegeltes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans.

So erreichst du die Polizei

Hast du den Vorfall beobachtet? Dann melde dich beim Kriminalkommissariat 32 der Polizei Düsseldorf. Du kannst die Beamten unter der Telefonnummer 0211 870 0 erreichen. (vh)