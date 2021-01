Ein 25-Jähriger aus Düsseldorf steckte seine E-Zigarette in seine Hosentasche – mit fatalen Folgen. (Archivbild)

Düsseldorf: Mann steckt E-Zigarette in die Hosentasche – es kommt zum Drama

Düsseldorf. Schlimmer Vorfall in Düsseldorf! Ein 25-Jähriger zog an einer E-Zigarette und steckte sie anschließend in seine Hosentasche. Das hatte schlimme Folgen.

Am Mittwoch hatte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Notruf erhalten. Der Anrufer berichtete, dass sich ein 25-jähriger Mann nach einer kleinen Explosion schwer verletzt hatte.

Düsseldorf: Hubschrauber bringt Mann in Klinik

Sofort eilten die Helfer zur Erkrather Straße in Düsseldorf. Was war passiert? Nachdem der Raucher die E-Zigarette in seine Hosentasche gesteckt hatte, explodierte diese aus bisher unbekannter Ursache.

Im Gegensatz zu klassischen Zigaretten wird in E-Zigaretten kein Tabak verbrannt, sondern mit Hilfe eines Akkus eine Flüssigkeit verdampft. Dabei kommt es immer wieder zu Fehlfunktionen, bei denen die kleinen Geräte explodieren.

Vor Ort versorgten die Retter den 25-Jährigen. Lebensgefahr bestand nicht. Sie brachten ihn dennoch mit einem Rettungshubschrauber aus Köln in ein Krankenhaus.

Der Mann aus Düsseldorf kam in eine Spezialklinik. (Symbolfoto) Foto: imago images / Tim Oelbermann

Aufgrund der Brandverletzungen musste der Mann aus Düsseldorf in einer Spezialklinik in Köln behandelt werden.

Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (ldi)