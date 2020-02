Düsseldorf: Ein Mitarbeiter grub Leichenteile aus und entsorgte sie im Müll – jetzt landete der Fall vor dem Arbeitsgericht in Düsseldorf. (Symbolbild)

Düsseldorf: Mann hebt Grab aus und schmeißt Leichenteile in Mülleimer – aus DIESEM Grund

Düsseldorf. Gruseliger Fund im Mülleimer auf einem Friedhof im Bergischen Land!

Ein Mitarbeiter einer Friedhofsgärtnerei sollte ein Grab ausheben, grub an der falschen Stelle und stieß dabei auf nichts Geringeres, als eine nur halb verweste Leiche. Sie wurde 2010 dort beerdigt. Der Fall ging jetzt vor das Landgericht in Düsseldorf.

Düsseldorf: Gruselfund am Friedhof im Bergischen Land sorgt für bittere Konsequenzen

Was also tun? Jetzt waren die Knochen nun mal wieder ans Tageslicht gekommen. Der Mitarbeiter schmiss die Leichenteile kurzentschlossen einfach in den örtlichen Müllcontainer. Wenige Tage später wurden die sterblichen Überreste entdeckt.

Foto: imago images / blickwinkelv

Diese Leichenschändung hatte bittere Konsequenzen – allerdings nicht für den Mitarbeiter, sondern für dessen Chef.

Fristlose Kündigung für den Chef

Denn der wurde kurzerhand von der zuständigen Kirchengemeinde fristlos gekündigt. Das war 2016.

Der Chef des Mitarbeiters wehrte sich jetzt vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen diesen Rausschmiss – mit Erfolg!

------------------------------

Mehr Themen aus Düsseldorf:

DSDS-Finalistin in Düsseldorf von Polizei kontrolliert: Die macht eine verbotene Entdeckung

Flughafen Düsseldorf: Passagier sieht DAS und ist stinksauer – „Was ist nur los?!?“

Flughafen Düsseldorf: Irre Entscheidung – DESHALB dürfen Flughafenmitarbeiter keinen Mundschutz tragen

------------------------------

Sein Mitarbeiter habe sich im Umgang mit der Leiche zwar strafbar gemacht. Daher sei die Weiterbeschäftigung des Chefs auf eben diesem Friedhof nicht mehr zumutbar gewesen. Die Gemeinde hätte ihn allerdings abmahnen und Gelegenheit geben können, den Mitarbeiter freizustellen.

Friedhofsgärtner kann ehemaligen Arbeitgeber verklagen

Der Rausschmiss des Friedhofsgärtners allerdings, der über 25 Jahre an Ort und Stelle gearbeitet habe, sei daher nicht gerechtfertigt.

Glück im Unglück: Er könne die Vergütung für das halbe Jahr von der fristlosen Kündigung bis zur fristgerechten Beendigung des Vertrages verlangen, urteilten die Richter. (vh/mit dpa)