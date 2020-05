Düsseldorf: Bei einem missglückten Drogengeschäft am Hauptbahnhof zückte einer der Beteiligten ein Messer.

Düsseldorf: Männer wollen Drogengeschäft am Hauptbahnhof abschließen – dann eskaliert die Situation

Düsseldorf. Am Freitagabend gegen 19 Uhr erhielt die Polizei in Düsseldorf die Meldung, dass sich vor dem Hauptbahnhof mehrere Personen prügeln würden.

Als die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Düsseldorf eintraffen, ergriffen die Beteiligten die Flucht. Durch Augenzeugen berichteten der Polizei, dass einer der Männer bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt wurde und in das Bahnhofsgebäude gerannt sei.

Düsseldorf: Drogendeal am Hauptbahnhof geht schief

Dort trafen ihn die Beamten auch an. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 20-Jährigen. Er und drei weitere Personen hatten sich vor dem Hauptbahnhof getroffen, um ein Drogengeschäft abzuschließen. Das erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von DER WESTEN.

Die Tat spielte sich vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ab. Foto: imago images / Jürgen Ritter

Doch bei den Geschäftsverhandlungen sei man sich nicht einig geworden, weswegen die Situation letztendlich eskalierte. Es kam zur gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige zwei Stichverletzungen davontrug. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Der Täter ist der Polizei namentlich bekannt, so der Sprecher. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (at)