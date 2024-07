Düsseldorf: Irre Luxus-Villa zu verkaufen – bei diesem Preis schlackern dir die Ohren

Einmal im Leben Lotto gewinnen und sich alles leisten können, was man so will – das dürfte der Traum vieler sein. Bei den Wunsch-Investitionen, die mit den Gewinnen getätigt werden, stehen neben Reisen wohl Luxus-Immobilien ganz oben auf der Liste.

In Düsseldorf wird jetzt eine Luxus-Villa verkauft, deren Preis wohl kaum mit einem normalen Jahresgehalt zu stemmen wäre. Ihr Preis dürfte auch deine Ohren schlackern lassen. Selbst Lotto-König „Chico“ aus Dortmund dürfte dieser Kaufpreis aus den Socken hauen.

Düsseldorf: Hammer-Preis für Luxus-Villa!

Bei der luxuriösen Immobilie aus Düsseldorf-Kalkum dürfte es sich um eine der teuersten Immobilien in ganz Deutschland handeln. Sie war bei Immobilien-Portalen im Netz für satte 12,8 Millionen Euro inseriert. Unter den „Immoscout“ Top Ten Luxusimmobilien wäre sie mit diesem Hammer-Preis auf jeden Fall in den oberen Plätzen aufgetaucht. Als aktuell teuerstes Luxus-Objekt führte dort ein Anwesen auf Sylt für 15,5 Millionen Euro die Spitze an.

Doch was bekommt man für den Millionen-Preis so alles geboten? Laut Informationen von „Immoscout“ liegt die Wohnfläche bei über 1.000 Quadratmetern. Darin enthalten: Eine Hauptwohnung mit 738 Quadratmetern und eine Einliegerwohnung, die nochmal satte 264 Quadratmeter misst. Das gesamte Grundstück liegt bei satten 6.000 Quadratmetern.

Traum-Villa mittlerweile verkauft?

Sechs Badezimmer, zehn Stellplätze in einer eigenen Tiefgarage und ein Schwimmbad. Bereich im Untergeschoss mit 222 Quadratmetern Fläche – diese Zahlen dürften Otto-Normalverbraucher, selbst aus Düsseldorf – schwindelig werden lassen.

Doch wer jetzt im Netz nach dem Hammer-Objekt sucht, schaut in die Röhre. Denn auf „Immoscout“ ist die Düsseldorfer Luxus-Villa mittlerweile nicht mehr zu finden. Wer sie gekauft hat, ist nicht bekannt.