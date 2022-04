Düsseldorf: Schlägerei in U-Bahn! 18-Jähriger durch Stichwunden lebensgefährlich verletzt

Der Karfreitag endete für einen jungen Mann in Düsseldorf im Krankenhaus. Er ringt um sein Leben.

Der 18-Jährige wurde bei einer Schlägerei in Düsseldorf schwer verletzt.

Düsseldorf: Schlägerei in U-Bahn endet blutig

In der Nacht von Karfreitag (15. April) waren zwei Gruppen von jungen Menschen in einer U-Bahn im Stadtteil Lohausen unterwegs. Die beiden Gruppen trafen um kurz nach 1 Uhr aufeinander und die Begegnung führt zu einem heftigen Streit.

Düsseldorf: Nach einer Schlägerei ringt ein junger Mann nun um sein Leben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Marius Schwarz

Die U-Bahn war in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. Noch während der Fahrt kam es in der Linie U79 zu einer Schlägerei. Einer der Beteiligten zückte plötzlich eine Stichwaffe. Er stach damit auf einen seiner Kontrahenten ein.

Düsseldorf: Opfer kämpft um sein Leben – Polizei ist auf der Suche nach den Tätern

Bei dem Angriff wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Die Täter stiegen an der Haltestelle Lohausen aus der U79 aus und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Das Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste noch in der Nacht notoperiert werden. Es besteht Lebensgefahr bei dem jungen Mann.

Eine Mordkommission wurde eingeleitet und die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die etwas zur Tat oder den Tätern sagen können. Wer brauchbare Aussagen tätigen kann, soll sich bitte unter der 0211-8700 beim Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei melden. (cg)