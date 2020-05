Düsseldorf: Leiche unter Brücke gefunden – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Düsseldorf. Schockierender Fund in der Nacht zum 1. Mai unter einer Brücke in Düsseldorf. Unterhalb einer Unterführung an der Karl-Geusen-Straße stießen Zeugen gegen 1.30 Uhr auf eine augenscheinlich schlafenden Mann (47).

Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass er nicht mehr atmete. Die Zeugen alarmierten den Notruf. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen.

Eine Woche später liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf!

In Düsseldorf wurde unter einer Brücke die Leiche eines Obdachlosen gefunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Düsseldorf: Obdachloser (47) unter Brücke gestorben – Morkommission ermittelt

Bei dem Toten handelt es sich um einen Obdachlosen, der sein Lager in einer improvisierten Unterkunft unter der Brücke aufgeschlagen hatte.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war unklar, woran der 47-Jährige gestorben war. Die Obduktion lieferte jetzt erschreckende Hinweise.

Obduktion liefert Hinweise auf Gewaltdelikt

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, entdeckten die Rechtsmediziner bei der Untersuchung der Leiche Hinweise auf eine Gewalteinrikung.

Die Ermittler können demnach nicht ausschließen, dass der 47-Jährige Opfer getötet wurde. Die Hintergründe des möglichen Tötungsdelikts sind noch völlig unklar.

„Die Mordkommission ermittelt mit Hochdruck in dem Sachverhalt und im Umfeld des Verstorbenen“, teilte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mit. (ak)