Ed Sheeran erreichte vor Düsseldorf-Konzert die Nachricht! Es war das allerletzte Mal

Von Freitag (5. September) bis Sonntag (7. September) tritt Mega-Star Ed Sheeran in Düsseldorf auf. Alle drei Shows in der Merkur-Spiel-Arena sind ausverkauft, und fast 200.000 Fans reisten nach NRW, um den Sänger live auf der Bühne zu sehen. Doch noch vor dem letzten Konzert in Düsseldorf wendet sich Myles Smith mit einer bewegenden Nachricht an Ed Sheeran.

Während Ed Sheerans großer Europa-Tour trat Myles Smith als Vorakt für den Mega-Star auf. Smith ist auch bei Langen für Musikfans kein unbekannter Name mehr. Spätestens durch seinen Mega-Hit „Stargazing“ gewann der britische Sänger internationale Bekanntheit und stürmte im Jahr 2024 die Charts. Seit Mai begeistert Myles Smith die europäischen Fans von Ed Sheeran.

„Vier Monate, dreißig Auftritte, drei Millionen Menschen“

Doch jetzt heißt es Abschied nehmen, denn das Konzert in Düsseldorf wird der letzte Auftritt von Myles Smith als Vorgruppe von Ed Sheeran sein. Auf Facebook wendet er sich an den Mega-Star und bedankt sich für die „vier Monate, dreißig Auftritte, drei Millionen Menschen.“ Für Smith war es etwas ganz Besonderes, die Möglichkeit zu haben, die Shows von Ed Sheeran zu eröffnen.

Seit seinem zehnten Lebensjahr ist Smith Fan von Ed Sheerans Musik. Wie der Sänger oft thematisiert, auch in seiner Musik, hatte er keine einfache Kindheit. Die Lieder von Ed Sheeran haben Smith durch diese schwere Zeit geholfen. Auf Facebook erinnert er sich: „Sie gaben mir etwas Sicheres, als nichts in meinem Leben sicher war.“ In seiner Kindheit war Ed Sheeran sein großer Held, zu dem er aufgesehen hat.

Düsseldorf: Große Abschiedsshow von Myles Smith

Noch immer kann Myles Smith es nicht fassen, dass er jetzt mit seinem Kindheitshelden „jede Nacht auf der Bühne steht“. Sein großer Erfolg als Musiker und die Tatsache, dass er als Vorakt für Ed Sheeran auftreten durfte, ist für ihn „ein Traum, den ich mir niemals hätte ausmalen können.“

Seit vier Monaten stand Myles Smith mit Ed Sheeran auf der Bühne – ein Erlebnis, das er wohl niemals vergessen wird. Auf Facebook richtet er sich noch mit persönlichen Worten an den Mega-Star: „Ed, ich danke dir. Danke, dass du mit mir die Bühne geteilt hast, für deine Freundlichkeit und dafür, dass du mir gezeigt hast, wie viel Musik bedeuten kann, wenn du dich ihr komplett hingibst.“

Auch an die Fans von Ed Sheeran wendet sich Myles Smith mit Worten voller Dankbarkeit: „Durch euch habe ich mich gesehen gefühlt. Ihr habt mir das Gefühl gegeben, als würde ich dort oben hingehören.“ Jetzt heißt es für Myles Smith weiterziehen. In nur wenigen Tagen wird er auf einem Festival in Kanada auftreten, bevor es direkt weiter auf ein Festival in Amerika geht. Doch zuvor begeisterte er noch ein letztes Mal das Publikum in Düsseldorf.