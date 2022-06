Düsseldorf: Einbruch auf der Kö bei Juwelier! Gangster nutzen Audi als Ramme – Fahndung

So entsteht ein Phantombild

Spektakulärer Raub in Düsseldorf!

In der Nacht zu Dienstag, 14. Juni, wurde in Düsseldorf auf der Kö ein Juwelier ausgeraubt. Die Täter gingen dabei sehr zielstrebig vor.

Düsseldorf: Räuber brechen in Juwelier ein

Die Diebe nutzten einen zuvor geklauten, silberfarbenen Audi 100 als Rammbock. Mit dem Wagen fuhren sie mehrfach rückwärts gegen die Tür des Nebeneingangs des Juweliers an der Rückseite der Königsallee (Zufahrt Schadowstraße/Blumenstraße) und gegen das Schaufenster. Dabei zerbrach das Glas und die Täter stürmten den Laden. Danach ging alles blitzschnell.

In Düsseldorf wurde auf der Königsallee in ein Juwelier-Geschäft eingebrochen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Im Inneren zerschlugen die Täter die Vitrinen und packten sich im Handumdrehen die Taschen mit mehreren hochwertigen Uhren voll. Danach flüchteten sie mit dem Auto über die Blumenstraße. Die Polizei leitete sofort eine große Fahndung ein. Sogar ein Hubschrauber suchte nach den geflüchteten Räubern. Bislang blieb die Fahndung allerdings ohne Erfolg.

Düsseldorf: Polizei sucht nach Tätern

Am Dienstagmorgen tauchte der Audi dann in der Stadtmitte auf. Eine Zeugin meldete, dass der PKW sich im Bereich Am Wehrhahn befinde. Die Beamten untersuchten den Audi auf Spuren.

------------------------------------------------

Ein Täter wurde von einem Zeugen gesehen und wie folgt beschrieben:

Männlich

180 cm bis 190 cm groß

Normale Statur

Blonde schulterlange Haare

Schwarze Kleidung und schwarze „Skimaske“

Die Polizei bittet jeden, der weitere Hinweise zu den Tätern geben kann, sich unter der Nummer 0211-8700 zu melden. (cg)