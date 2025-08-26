Düsseldorfer Kö verliert Traditionsgeschäft – nach 205 (!) Jahren

Eine Ära auf der Düsseldorfer Königsallee geht zu Ende. Der Traditionshändler Franzen schließt nach 205 Jahren sein Geschäft auf der Nobelmeile der NRW-Landeshauptstadt. Am Montag (25. August) informierte die Familie ihr Team über die Entscheidung.

„Alle stehen immer noch unter Schock, dass dieser Schritt nötig ist“, so Peter Franzen, einer der geschäftsführenden Gesellschafter gegenüber der „Rheinischen Post“. Doch es hatte sich abgezeichnet.

Düsseldorf verliert Traditionsgeschäft

Franzen prägte die Königsallee seit 1911, als die Familie den Standort an die heutige Nobelmeile verlagerte. Über Jahrzehnte galt das Geschäft als Spezialist für Porzellan und Glaswaren.

Viele Düsseldorfer kauften dort zu besonderen Anlässen ein. Die Familie engagierte sich zudem stark für die Einkaufsstraße.

Das steckt hinter der Geschäftsaufgabe in Düsseldorf

In den letzten Jahren kämpfte die Familie mit den Herausforderungen des Einzelhandels. Die Verkaufsfläche war zu groß, das Sortiment wurde mehrmals erweitert. Am Ende sei der Standort nach starken Umsatzrückgängen einfach nicht mehr profitabel. Trotz Onlineshops und moderner Ansätze sank die Nachfrage weiter. Ein geplanter Verkauf des Gebäudes scheiterte 2022, wodurch auch Pläne für einen neuen Standort in Düsseldorf scheiterten.

Franzen schließt nun endgültig im Februar 2026. Das Weihnachtsgeschäft läuft regulär, danach beginnt ein großer Ausverkauf. Etwa 50 Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz. „Ihnen das mitzuteilen, war das Allerschwerste für uns“, sagt Peter Franzen der „Rheinischen Post„. Wie es mit dem Haus an der Königsallee und dem Familienunternehmen weitergeht, sei noch nicht entschieden.

