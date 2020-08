Düsseldorf: Kind (1) erleidet Fieberkrampf – die Reaktion anderer Autofahrer schockiert

Ein tragischer Einzelfall in Düsseldorf? Oder doch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft?

Gaffer sind ein lästiges Problem der heutigen Zeit, es ist schrecklich zu sehen, wie Schaulustige Fotos oder Videos von Unfällen machen, statt selbst Hilfe zu leisten. Mindestens genauso schlimm ist es, wenn man Menschen in Not einfach ignoriert – und das offensichtlich auch dann, wenn Eile geboten ist. So wie auch in diesem Fall aus Düsseldorf.

Düsseldorf: Mutter fährt mit Tochter zum Kinderarzt, als plötzlich...

Lisa B. (33) aus Mettmann ist auf dem Weg zum Kinderarzt. Ihrer kleinen Tochter (1) geht es nicht gut, sie scheint stärker erkältet zu sein. Als sie sich während der Autofahrt von Mettmann nach Düsseldorf umgedreht hat, bemerkt sie, dass sich der Zustand der Kleinen stark verschlimmert hatte. Lisa B. zu „RP Online“: „Sie saß auf einmal starr im Kindersitz, verkrampfte sich die Augen rollend. Ich hatte Angst, dass sie keine Luft mehr bekommt.“ Ein Albtraum für Eltern.

Sofort fährt die Mutter bei der nächsten Gelegenheit rechts ran, nimmt ihre Tochter auf den Arm. Ein Fieberkrampf, der zu Atemaussetzern führen kann. Immer wieder fordert sie ihre kleine Tochter dazu auf, zu atmen. Dann der Schock: Das Kind liegt nur noch schlaff im Arm. Lisa B. hat dringend Hilfe benötigt, ist langsam in Panik geraten. Sie ist sich aber sicher gewesen, dass einer der zahlreichen Autofahrer anhalten würde, ihre Notsituation war ersichtlich. Lisa B. zu „RP Online“: „Doch die haben alle nur geguckt und sind weitergefahren.“

Mutter hat schlaffes Kind im Arm, braucht Hilfe – doch keiner will helfen

Man stelle sich dieses Gefühl des Ausgeliefertseins vor, dieses Gefühl der Ohnmacht. Und dann noch dazu die bittere Enttäuschung, dass einfach niemand anhält, obwohl sie ihre schlaffe Tochter im Arm hält und hilfesuchend den Blickkontakt zu den Autofahrern sucht.

Dann ist eine Radfahrerin angefahren, in ihrer Verzweiflung hat Lisa B. ihr zugerufen, dass sie sie sofort zum Arzt fahren müsse. Lisa B.: „Sie hat ohne nachzudenken ihr Rad in den Graben geworfen und ist in meinen Wagen gestiegen, und ich habe mich mit meiner Tochter auf den Beifahrersitz gesetzt.“

Sie schätzt die Frau etwa um die 20 Jahre alt ein, sei beim Fahren nicht so erfahren gewesen, hatte zunächst Probleme mit der Automatik-Schaltung. Lisa B. weiter: „Sie hat alles gemacht, was ich ihr gesagt habe, und wenige Minuten später waren wir beim Arzt.“ Er hat das Kind sofort behandelt, ihr ein Fieberzäpfchen gegeben und für den Fall eines erneuten Fieberkrampfes ein Notfallmedikament mitgegeben.

Jetzt will sich Lisa B. bei der Radfahrerin bedanken

Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Radfahrerin nicht angehalten hätte. Sie sei die ganze Zeit über bei ihr in der Praxis geblieben, bis Lisa B.s Mann dazu kam. Sie ist der jungen Frau unendlich dankbar, konnte sich aber wegen der Notfallsituation nicht richtig von ihr verabschieden und ihr danken. B.: „Sie hat meinem Mann all unsere Sachen, die wir dabei hatten, übergeben, und auch gezeigt, wo sie den Wagen geparkt hat.“ Die Radfahrerin hatte eine Brille getragen, Lisa B. denkt, dass sie eine Studentin sein könnte, hofft, dass sie sich bei ihr meldet.

Sie habe ohne zu überlegen einfach ihr Rad stehengelassen und sei in den Wagen eingestiegen. „Sie hat sich nicht einmal Sorgen gemacht, dass vielleicht jemand ihr Rad stehlen könnte“, so Lisa B. zu „RP Online“. Ihrer Tochter geht es inzwischen wieder gut. (mg)