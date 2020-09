So soll das Hochhaus aussehen in der Düsseldorfer Innenstadt.

Düsseldorf: Irrer Plan! Gigantisches Hochhaus soll in City gebaut werden

Düsseldorf. In der Innenstadt von Düsseldorf soll ein Hochhaus entstehen, das einem Segel ähnelt und gleichzeitig futuristische Züge an sich hat. Das bestätigte die Projektagentur Centrum. Und gebaut werden soll es vom Star-Architekten Santiago Calatrava, dem Mann, der unter anderem auch die Kronprinzenbrücke in Berlin entworfen hat.

Mitten in der City von Düsseldorf soll das Bauwerk entstehen.

Hochhaus in Düsseldorf soll über 100 Meter hoch werden

Es soll über 100 Meter hoch werden und eine Fläche von rund 40.000 Quadratmetern haben.

Der Turm sei hell, voll verglast und laufe nach oben hin spitz zu, heißt es von der Projektagentur Centrum. Geplant ist, dass der Bau zwischen 2024 und 2027 entstehen soll.

Santiago Calatrava vor der von ihm entworfenen "bridge of String" in Jerusalem. Foto: imago stock&people

Das ist Santiago Calatrava

28. Juli 1951 in Valencia (Spanien) geboren

berühmte Bauwerke: Telefonturm (Barcelona), Auditorio de Tenerife (Teneriffa) und Turning Torso (Malmö)

eine Zeit lang hatte er sich auf Brücken spezialisiert

unterhalb des ehemaligen World Trade Centers hat er "Path" entworfen, eine U-Bahn-Station

Wie viel das Hochhaus kosten wird, ist unklar. Allerdings betonte die Stadt, dass sie sich an dem privaten Bauvorhaben finanziell nicht beteiligen werde.

Unter anderem seien im Erdgeschoss und im ersten Stock Shopping-Läden geplant. Was in die restlichen Etagen des riesigen Hochhauses kommt, ist nicht bekannt. (fb)