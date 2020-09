Rettungshubschrauber Christoph 9 musste am Montagmorgen in Düsseldorf im Hofgarten landen. Ein Bauarbeiter verletzte sich schwer.

am 21.09.2020 um 11:16

Düsseldorf. In Düsseldorf musste am Montagmorgen ein Rettungshubschrauber im Hofgarten notlanden.

Zuvor verletzte sich ein Bauarbeiter schwer, das teilte die Feuerwehr Düsseldorf auf Twitter mit .

Düsseldorf: Hubschrauber landet im Hofgarten - Bauarbeiter schwer verletzt

Auf einer Baustelle am Joachim-Erwin-Platz verletzte sich am Montagmorgen ein Bauarbeiter so schwer, dass die Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden musste.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte gegenüber der Rheinischen Post mit, dass der Mann ein so schwere Verletzung am Bein hatte, dass er auf einer speziellen Trage herausgeholt werden musste.

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von einem Rettungshubschrauber der Feuerwehr Duisburg. Dieser flog den Mann in eine Klinik in Duisburg. Die Verletzung soll nicht lebensgefährlich sein.