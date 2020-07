Düsseldorf: Haus bei Sanierungsarbeiten eingestürzt! Zwei Bauarbeiter werden vermisst ++ Feuerwehr im Dauereinsatz

In Düsseldorf ist am Montag ein Haus eingestürzt.

Düsseldorf. Riesenschock in Düsseldorf! Am Montag ist im Stadtteil Friedrichsstadt ein Haus eingestürzt.

An dem mehrstöckigen Gebäude in Düsseldorf wurde gebaut. Zwei Arbeiter werden vermisst, ein anderer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Düsseldorf: Haus in Friedrichsstadt eingestürzt

Wie die Feuerwehr gegenüber DER WESTEN erklärte, sind die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr alarmiert worden, weil ein dreieinhalbgeschossiges Haus in einem Hinterhof an der Ecke Luisenstraße/Talstraße im Stadtteil Friedrichsstadt eingestürzt ist.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein leerstehendes Haus, das gerade saniert wird.

Das eingestürzte Gebäude im Stadtteil Friedrichsstadt. Foto: Henning Kaiser / dpa

Zwei Bauarbeiter werden vermisst

Aktuell werden noch immer zwei Bauarbeiter vermisst. Das Problem: Das Gebäude ist weiterhin akut einsturzgefährdet. Deswegen hat die Feuerwehr frühzeitig Statik-Spezialisten hinzugezogen. Alle Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit den Fachleuten durchgeführt.

Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, müssen die Einsatzkräfte zuerst einzelne Trümmerteile bergen. Dabei müssen sie kontiniuierlich die Statik des Gebäudes im Auge behalten. Erst danach können die Einsatzkräfte die Vermissten retten.

Beim Einsatz, der die gesamte Nacht andauerte und noch immer läuft, sind 80 Rettungskräfte vor Ort. In den frühen Morgenstunden sei es gelungen, weitere Trümmerteile zu beseitigen und so näher an den Bereich zu gelangen, im dem einer der Vermissten vermutet wird.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch weit in den Dienstag hineinreichen werde.

Großeinsatz für die Feuerwehr

Ein anderer Bauarbeiter wurde schon am Montagnachmittag wegen eines internistischen Notfalls ins Krankenhaus gebracht. Neun seiner Kollegen blieben unverletzt.

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: DER WESTEN

Nachbarhaus vorsorglich geräumt

Das Nachbarhaus wurde von der Feuerwehr vorsorglich geräumt. Insgesamt mussten 31 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Einsturzursache unklar

Die Ursache für den Einsturz ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. (nr/cs)