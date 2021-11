Düsseldorf Hauptbahnhof evakuiert – Entschärfungs-Kommando öffnet Rucksack und findet DAS

Düsseldorf. Der Hauptbahnhof in Düsseldorf ist am Samstagabend komplett gesperrt worden

Nach Angaben der Deutschen Bahn legte ein Polizei-Einsatz den Zugverkehr am Düsseldorf Hauptbahnhof komplett stundenlang komplett lahm. Mittlerweile konnte die Polizei Entwarnung geben. Reisende müssen am Abend aber weiter mit Problemen rechnen.

Düsseldorf Hauptbahnhof evakuiert – Bahnverkehr eingestellt

Hinter der Sperrung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes in NRW steckte ein verdächtiges Gepäckstück, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagabend gegenüber DER WESTEN verrät.

Videokameras hatten aufgezeichnet, dass ein Rucksack um 17.16 Uhr in der Haupthalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofes abgestellt worden war. Um 17.30 Uhr wurde die Polizei wegen des herrenlosen Gepäckstücks alarmiert.

Am Düsseldorf Hauptbahnhof ging am Samstagabend zeitweise nichts mehr. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch / dpa

Die Einsatzkräfte der Polizei evakuierten in der Folge den kompletten Bahnhof und forderten einen Entschärfungsdienst vom Flughafen Düsseldorf an. Stundenlang durfte kein Zug mehr am Hauptbahnhof in Düsseldorf halten.

+++ Kita in Köln an Karneval von betrunkener Horde gestürmt – widerlich, was sich vor den Augen der Kinder abspielt +++

Das fanden die Entschärfer am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Das Entschärfer-Kommando nahm den Rucksack schließlich unter die Lupe und konnte gegen 20 Uhr Entwarnung geben.

----------------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

----------------------------------

Denn in dem Rucksack befanden sich nach Angaben des Polizei-Sprechers lediglich Camping-Utensilien. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

--------------------

Weitere Meldungen aus Düsseldorf und der Region:

Flughafen Düsseldorf: Historisches Video aufgetaucht! Reisende begeistert – „Nostalgie pur“

NRW: Riesen-Schlangen in Wohnung aufgetaucht – ihre Geschichte macht fassungslos

Ruhr Park Bochum: Neueröffnung im Einkaufszentrum! Sie kommt genau zur richtigen Zeit

--------------------

Düsseldorf Hauptbahnhof gesperrt – zahlreiche Züge ausgefallen

Von der Sperrung des Hauptbahnhofs in Düsseldorf waren am Samstagabend sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr betroffen.

Die Deutsche Bahn musste den Fahrplan zeitweise komplett umstellen. So endeten die Züge der Linie RE2 beispielweise am Hauptbahnhof in Duisburg. Viele Züge wurden umgeleitet oder fuhren bis eine Haltestelle vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof, um dann wieder umzukehren.

Nach Aufhebung der Sperrung ist der Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof in Düsseldorf wieder angerollt. Die Deutsche Bahn kündigte jedoch an, dass es am Samstagabend wegen Staus auf den Strecken noch zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen kommen kann.