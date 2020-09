Düsseldorf: Hacker-Angriff auf Uniklinik – Spur führt ausgerechnet DAHIN

Nach dem Hackerangriff auf das Uni-Klinikum Düsseldorf hat das NRW-Justizministerium nun mitgeteilt, wohin eine mögliche Spur führt.

Am 10.September war es zu einem Hacker-Angriff auf die Uniklinik in Düsseldorf gekommen, in Folge dessen wurden unter anderem alle planbaren und ambulanten Behandlungen verschoben – .

Uni-Klinikum Düsseldorf: So lief der Angriff ab

Wie das Ministerium nun mitteilte, habe der Angriff auf die Klinik in zwei Wellen stattgefunden. Im ersten Schritt sei ein sogenannter „Loader“ in das System der Klinik in Düsseldorf geschmuggelt worden. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, wurde nicht mitgeteilt.

Im zweiten Schritt sei dann in der Nacht vom 10. auf den 11. September der eigentliche Angriff durchgeführt worden. Dafür wurde über den „Loader“ eine Verschlüsselungssoftware in das System gebracht, die 30 Server der Düsseldorfer Klinik befiel.

Hacker-Angriff auf Klinik in Düsseldorf: Alles nur ein Versehen

Die Hacker hatten aber eigentlich nicht die Klinik, sondern die Düsseldorfer Universität als Ziel für ihren Hackerangriff ausgewählt. Zu dieser schickten sie auch ein digitales Erpresserschreiben.

Nachdem die Polizei ihren Fehler mitgeteilt hatte, sendeten die Hacker einen digitalen Schlüssel, um die Klinik wieder zum Laufen zu bekommen.

Spuren führen in den Osten

Laut dem Justizministerium NRW führt eine mögliche Spur des Angriffs nach Russland. Bei der eingesetzen Schadsoftware handele es sich um einen „Verschlüsselungstrojaner“, der häufig von einer Hacker-Gruppe eingesetzt werde, welche in der russischen Föderation beheimatet sein soll.

Düsseldorf: Nach dem Hacker-Angriff laufen bei der Klinik immer noch nicht alle Systeme. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts einer fahrlässigen Tötung einer Patientin dauern unterdessen an. Diese war anstelle der nahegelegenen Uniklinik in Düsseldorf in ein weiter entferntes Krankenhaus in Wuppertal gebracht worden und dort verstorben.

Die IT der Klinik in Düsseldorf ist auch weiterhin nicht voll einsatzfähig. Man rechne damit, dass die Notaufnahme diese Woche eventuell wieder ihren Dienst aufnehmen könne. (gb mit dpa)