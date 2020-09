Düsseldorf: Nach Hacker-Angriff auf Uni-Klinik – Patientin tot

Am vergangenen Donnerstag herrschte Hektik am Uni-Klinikum in Düsseldorf (UKD). Das Krankenhaus ist Hacker-Angriff zum Opfer gefallen sein. Auf Facebook schrieb die Klinik am Morgen zunächst von einer „Störung des IT Systems“. Das UKD sei aus diesem Grund nur eingeschränkt erreichbar.

Eine Woche wird bekannt: Nach dem Hacker-Angriff von Erpressern ist eine Patientin gestorben. Das geht aus einem Bericht des NRW-Justizministers hervor. Demnach würde nun auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt werden.

Düsseldorf: Uni-Klinik von Hacker attackiert?

Am 10. September um kurz nach 7 Uhr morgens informierte das UKD über die Sozialen Netzwerke über die Störung. Unter den Beitrag kommentierten bereits erste Patienten, dass ihre Operationen für diesen Tag bereits verschoben worden seien.

Rund fünf Stunden später wurde dann in einem weiteren Statusupdate deutlich, wie hart der Hacker-Angriff das UKD getroffen hatte. Gegen 12.30 Uhr erklärte das Düsseldorfer Krankenhaus, dass es sich um einen „weitreichenden Ausfall der IT“ handele. Auch für viele Patienten hat das nun Konsequenzen.

„Das UKD hat sich von der Notfallversorgung abgemeldet. Planbare und ambulante Behandlungen finden ebenfalls nicht statt und werden verschoben. Patientinnen und Patienten werden daher gebeten, das UKD nicht aufzusuchen – auch dann, wenn ein Termin vereinbart worden ist“, so die Mitteilung aus Düsseldorf.

Zudem sei auch die Erreichbarkeit per Mail und Telefon weiter stark eingeschränkt. Teilweise ist die Einrichtung beinahe abgeschottet.

Gegen 17 Uhr gab es erneut ein Update des UKD. Über Twitter hieß es dort, dass die Ausfälle weiterhin anhalten. Inzwischen seien jedoch die meisten Telefonanschlüsse auf dem Gelände wieder erreichbar seien. Allerdings: „Bis auf weiteres bleibt es, dass planbare und ambulante Behandlungen nicht stattfinden und verschoben werden.“ Zudem werden Patienten gebeten, nicht das UKD aufzusuchen, es bleibt von der Notfallversorgung abgemeldet.

Patientin stirbt nach Hacker-Angriff

Bislang gibt es keine offizielle Erklärung seitens der Uniklinik, was die Störung in dem Krankenhaus verursacht hat.

Rund eine Woche später ist inzwischen bekannt: Es handelte sich um einen Hacker-Angriff von Erpressern. Der Angriff nahm für eine Patientin dabei einen tragischen Ausgang. Sie musste wegen dem Angriff auf das Uniklinikum Düsseldorf in eine andere Klinik gebracht werden. Dort verstarb die Frau. (dav)