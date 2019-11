Patienten müssen evakuiert werden, nachdem die Sauerstoffanlage in einem Düsseldorfer Krankenhaus ausgefallen war.

Düsseldorf: Großeinsatz in Krankenhaus – Sauerstoffanlage ausgefallen!

Düsseldorf. Großeinsatz am Sonntagabend in einem Krankenhaus in Düsseldorf-Heerdt! Gegen Mitternacht war die Sauerstoff- und Druckluftanlage stark beeinträchtigt.

Drei beatmungspflichtige Patienten hätten am späten Sonntagabend von der Intensivstation des Krankenhauses in andere Kliniken verlegt werden müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag.

Düsseldorf: Patienten müssen verlegt werden

Weitere Patienten, welche nicht direkt an das Sauerstoffsystem angeschlossen waren, seien vor Ort geblieben. Ein Techniker habe die Anlage reparieren können.

Gegen 2 Uhr lief die Sauerstoffversorgung wieder. (dpa/mb)