Düsseldorf: Großeinsatz der Polizei! Mann (59) verletzt ++ Zeugen hörten Schuss

Mit mehreren bewaffneten Beamten in Schutzkleidung war die Polizei am Samstag in Düsseldorf im Einsatz. Ein Radfahrer (59) soll durch einen Schuss verletzt worden sein.

Düsseldorf: Zeugen melden Schuss – Polizei-Großeinsatz!

Gegen 6.38 Uhr wurde der Polizei Düsseldorf ein Schuss in der Moorenstraße gemeldet. Zudem war davon die Rede, dass ein Fahrradfahrer am Arm getroffen worden sei und eine Fleischwunde davon getragen habe, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von DER WESTEN mit.

Mit starken Einsatzkräften erschienen die Beamten vor Ort. Der Einsatz konzentrierte sich laut Polizei auf ein Gebäude gegenüber dem Fahrradweg. Dort wollen Zeugen nach dem Schuss gesehen haben, wie ein Fenster geschlossen wurde.

Doch trotz ausführlicher Befragung von Augenzeugen und Anwohnern gelang es den Ermittlern nicht, einen Täter oder einen genauen Tatort zu finden, von dem aus eine Waffe abgefeuert wurde.

Glück für den Radfahrer

Die Verletzung des 59-jährigen Radfahrers stellte sich allerdings nicht als Fleischwunde heraus, sondern lediglich als oberflächliche Abschürfung, die mit einem Pflaster behandelt werden konnte. Der Mann konnte kurz darauf wieder entlassen werden.

„Wir gehen davon aus, dass die Verletzung von einer Softair-Pistole stammt“, erklärte der Polizeisprecher. Unklar sei jedoch noch, ob jemand absichtlich auf den Mann gezielt habe. Zunächst werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (at, mit dpa)