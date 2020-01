Bei einem Lagerhallenbrand in Düsseldorf wurden zwei Feuerwehrmänner durch Explosionen verletzt.

Düsseldorf: Großbrand in der Nacht – zwei Feuerwehrmänner bei Explosion verletzt

Düsseldorf. Großbrand in Düsseldorf!

Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu einer Lagerhalle am Heerdter Lohweg aus. „Nur sechs Minuten später schossen die Flammen schon lichterloh in den Himmel“, teilte ein Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN mit.

Düsseldorf: Lagerhalle in Flammen – zwei Feuerwehrmänner verletzt

Die Flammen sollen sich rasant ausgebreitet haben, bis zu 120 Einsatzkräfte der Feuerwahr bekämpften vor Ort das Feuermeer. Bei den ersten Löschmaßnahmen kam es sogar zu mehreren Explosionen. „Zwei Feuerwehrmänner wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer“, so der Sprecher. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Zeit werden kontrollierte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Feuerwehr versucht noch, die letzten Glutherde aufzuspüren.

Das Feuer ist unter Kontrolle! Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Vormittagsstunden andauern. — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) January 17, 2020

Die Brandursache ist noch komplett unklar. Die Polizei wurde hinzugezogen, um den Auslöser der Explosionen zu ermitteln. (at)