Düsseldorf: Mann legt wiederholt Feuer in Mehrfamilienhaus – der Grund ist nicht zu fassen

Düsseldorf: Ein Mann legte aus einem unfassbaren Grund mehrmals Feuer in einem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)

Düsseldorf. Ein 31-Jähriger soll wiederholt Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf gelegt haben, in dem er selbst wohnte. Jetzt muss sich der Mann wegen versuchten Mordes und Brandstiftung vor Gericht verantworten.

Warum der Angeklagte die Feuer legte, ist nicht zu fassen.

Der 31-Jährige steht seit Montag vor dem Landgericht in Düsseldorf und muss sich gleich für fünf gelegte Brände verantworten, die im Sommer 2020 gelegt wurden.

Ein Nachbar beschwerte sich über laute Musik, woraufhin der angeklagte Düsseldorfer mehrfach versucht haben soll, ihn umzubringen. Dazu habe er im Keller des gemeinsamen Wohnhauses fünf Mal Feuer gelegt, gestand der Angeklagte am Montag.

Auf die Nachfrage des Richters, ob ihm denn klar gewesen sei, dass er damit auch alle anderen Hausbewohner gefährde, sagte der 31-Jährige, daran habe er nicht gedacht.

Der Rentner bestätigte als Zeuge, dass er den Angeklagten einmal gebeten habe, seine Musik leiser zu stellen. Außerdem habe er noch ein, zwei Mal geklopft, wenn sie wieder sehr laut gewesen sei. „Ich hab' mich von dem Nachbarn bedroht gefühlt“, so der 31-Jährige dazu. Und schließlich gab er zu: Die Anklage „stimmt so“.

Mal habe er nachts Papier-Mülltonnen, mal anderen Abfall in Brand gesetzt. Mehrfach habe er Skrupel bekommen und die Feuerwehr angerufen, aber nicht immer.

Psychiatrisches Gutachten soll Aufschluss geben

Verletzt wurde zwar niemand, aber eines der Feuer hatte erhebliche Folgen für die zwölf Mietparteien des Hauses. Strom- und Warmwasserzufuhr wurden beschädigt, die Bewohner mussten tagelang in ein Hotel.

Düsseldorf: Bisher gilt der Angeklagte als voll schuldfähig. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Zwar gilt der Angeklagte als vermindert intelligent, dennoch hält ihn der Staatsanwalt bislang für voll schuldfähig. Ob er das wirklich ist, prüft derzeit ein psychiatrischer Gutachter. (nk mit dpa)