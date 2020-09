Eine Frau aus Düsseldorf findet überall in ihrer Wohnung mysteriöse Spuren – jetzt steht sie vor einem Rätsel.

am 22.09.2020 um 13:56

Düsseldorf: Frau findet überall in ihrer Wohnung mysteriöse Spuren – jetzt steht sie vor einem Rätsel

Düsseldorf. Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Eine Frau aus Düsseldorf hat sich in der Facebookguppe „Nett-Werk Düsseldorf“ gemeldet und von einer Situation berichtet, die ihre Kollegin erlebt hat.

Die Kollegin höre öfter in ihrer Wohung etwas poltern. In der vergangenen Woche fand sie dann ihren Drachenbaum angefressen und Bonbons, die in einer Schale auf einem Tisch lagen, total verwüstet, vor. Nun steht sie vor einem Rätsel und bittet mit Hilfe ihrer Kollegin um Unterstützung.

Natascha K. schreibt in der Facebook-Gruppe an die Community über einen Fall, den ihre Kollegin erlebt hat. Die beiden Frauen spekulieren über die mysteriösen Spuren: „In der Küche lag eine angefressene Verpackung einer Schokoladentafel und diese Plastik Dose“. Sie postet dazu auch ein Bild der Dose.

Es sind wirklich ungewöhnliche Spuren. Sie schauen aus wie Kratzspuren. Die Eigentümerin hätte erst auf die Nachbarskatze getippt, da sie zuvor drei oder vier Nächte die Balkontür ihrer Wohnung im Dachgeschoss zum Lüften geöffnet hatte. „Aber die Dose schließt die Katze aus.“ Es sind zu kleine Spuren, sie deuten eher auf kleinere Nager. „Ich tippe auf Maus oder Ratte" schreibt Natascha K. und auch die anderen User in der Facebook-Gruppe stimmen ihr zu:

Ich tippe auf Ratten. Wir hatten auch welche im 4. OG. Die sind über die Heizungsrohre reingekommen, da war in einer Ecke nicht richtig verputzt.Für ne Maus sind die Spuren zu gross. Die Ratte hat sich aufgerichtet und geknabbert.

Ich hatte mal eine Ratte. Sie lieben Tupperdosen und die Spuren sehen genauso aus

Ich hatte letztens Mäuse auf dem Dachboden. Ähnliche Resultate.

Andere User vermuten eher andere Tiere:

Könnte auch ein Marder sein.

Eichhörnchen, die klettern bei mir gerne oben übers Dach rum.

Das ist der Waschbär.

DER WESTEN hat versucht Hilfe zu leisten und sich an mit dem Facebook-Post an den Verein „Nagerschutz“ mit Sitz in Düsseldorf gewandt. Julia Jesse, Ansprechpartnerin für Farbmäuse erklärte:

Foto: Imago

„Anhand der Fotos würde ich ebenfalls auf Maus oder Ratte tippen.“ Sie gab der Frau auch gleich einen Tipp:

„Sie sollte versuchen, das Tier mit einer entsprechend großen Lebendfalle zu fangen. Alternativ kann auch eine Kamera helfen, vor der etwas essbares, z.B. ein paar Nüsse oder ähnliches, als Lockmittel platziert werden. Wenn dann bekannt ist, um was für ein Tier es sich handelt, gelingt das Einfangen leichter, da die Falle und der Köder entsprechend auf das Tier abgestimmt werden kann.“

Foto: imago

Na dann bleibt abzuwarten, ob sich der kleine unbekannte Gast noch zu erkennen gibt, auch zu Beginn dieser Woche wurde unter dem Facebook-Post noch munter diskutiert und nach neuen Erkenntnissen gefragt. Bisher gibt es aber nichts neues. Trotz Mehls, das gestreut wurde, um auf weitere Spuren zu hoffen. (pg)