Düsseldorf: Frau will seitlich einparken – sie landet im Schaufenster

Düsseldorf. Glück im Unglück in Düsseldorf!

Eine Frau wollte am Donnerstagmittag seitlich mit ihrem Auto auf der Luegallee einparken, dann kam es zu einem Unglück. Sie landete schließlich in einem Schaufenster.

Düsseldorf: Frau will seitlich einparken und landet im Schaufenster

Gegen 13.15 Uhr wollte die 69-Jährige aus Meerbusch mit ihrem Opel auf der Luegallee in Oberkassel (Düsseldorf) seitlich einparken, als ihr Auto plötzlich stark beschleunigte und ein hinter ihr geparktes Auto rammte.

Anschließend schob sie ein vor ihr geparktes Fahrzeug gegen einen aufgestellten Container. Dann fuhr sie mit ihrem Auto über den Gehweg, stieß mehrere Fahrräder um und prallte letztendlich gegen das Schaufenster eines Optikergeschäfts, bevor sie mit der Fahrzeugfront in Richtung Luegallee zum Stehen kam. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Sachschaden geht in die Tausende

Alle Beteiligten kamen glücklicherweise mit einem Schock davon und blieben unverletzt. Das Schaufenster wurde hingegen völlig zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Der 69-Jährigen zufolge habe sich ihr Auto verselbstständigt. (nk)