Griechenland-Flieger will nach Düsseldorf – an Bord kommt plötzlich alles ganz anders

Von Griechenland nach Düsseldorf – jeden Tag fliegen dutzende Flieger dieser Strecke. In den allermeisten Fällen gehen diese Flüge ohne große Komplikationen vonstatten. In diesem Fall ist es jedoch anders gekommen. Denn eine Maschine hatte plötzlich mit einem Notfall zu kämpfen.

Aus dem griechischen Preveza sollte es zurück nach Düsseldorf gehen. Doch auf einmal musste die Maschine ihrem Flug abbrechen und zwischenlanden. Der Grund war ein medizinischer Zwischenfall an Board.

Auf dem Weg nach Düsseldorf: Eurowings-Maschine musste notlanden

Eine A320-Maschine war am Samstagabend (20. September) auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf, als die Crew aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls an Bord kurzfristig den Kurs änderte.

Ein Passagier habe laut einer Eurowings-Sprecherin medizinische Hilfe benötigt, weswegen sich die Crew zu einer Zwischenlandung am Flughafen in München entschied. Dort warteten bereits Einsatzkräfte und Ärzte auf den betroffenen Passagier.

Knapp anderthalb Stunden nach Abflug hatte das Flugzeug die Flughöhe verlassen, um auf Höhe von Salzburg eine kleine Linkskurve zu fliegen. Statt weiter in Richtung Norden und damit Nordrhein-Westfalen zu fliegen, nahm der A320 Kurs auf den Flughafen in München.

Maschine noch rechtzeitig gelandet

„Nach der Ankunft konnte der Passagier mithilfe von medizinischem Personal aussteigen“, erklärte eine Eurowings-Sprecherin weiter. Die anderen Passagiere blieben im Flugzeug und warteten auf die Fortsetzung des Fluges. Nachdem das Gepäck des betroffenen Passagiers ausgeladen war, wurde der Flug nach Düsseldorf fortgesetzt.

Knapp eine Stunde nach der Notlandung in München hob die Maschine wieder ab und nahm Kurs auf Düsseldorf. Gegen 22.40 Uhr landete die Maschine dann am Zielort – noch rechtzeitig vor dem Start des Nachtflugverbots, das womöglich eine weitere Umleitung notwendig gemacht hätte.