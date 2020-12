Düsseldorf: Mann sitzt in England fest – und hat jetzt zwei große Sorgen! „Schlimmer hätte es nicht kommen können“

Düsseldorf. Lange hat Ashley Barnes (29) aus Düsseldorf überlegt, ob er über Weihnachten zu seiner Familie nach England fliegen soll.

Wegen der Corona-Pandemie hat der 29-Jährige seine Verwandten in der Heimat monatelang nicht gesehen. Für die Feiertage hatte der Mann aus Düsseldorf dann aber einen ausgereiften Plan. Doch es sollte alles anders kommen.

Düsseldorf: Mann sitzt in England fest! „Einfach nur ein Durcheinander“

Auf zehn Tage Quarantäne hatte sich Ashley Barnes bereits eingestellt. Die schreibt die englische Regierung für Reisende aus Deutschland vor. Deshalb machte sich der 29-Jährige bereits vor einer Woche vom Flughafen Düsseldorf auf den Weg in die Heimat Nottingham.

Corona macht es möglich: Der Flug nach England glich einer Privatveranstaltung. Foto: Ashley Barnes

„Es war ein ziemlich bescheidenes Jahr. Aber wenigstens an Weihnachten wollte ich meine Familie gern sehen“, so der gebürtige Engländer. Pünktlich zum Fest läuft seine Quarantäne ab. Dann ist nach derzeitiger Verordnung ein Weihnachtsfest mit einem Haushalt möglich.

Nur die Pläne für seine Rückkehr muss sich Ashley Barnes abschminken: „Es ist einfach nur ein riesiges Durcheinander“, berichtet der 29-Jährige. Unter der Situation leidet er nicht allein.

Seine Hunde sind in der Quarantäne seine einzigen Kontakte. Foto: Ashley Barnes

Freundin sitzt allein in Düsseldorf

Denn seine Freundin Christina ist allein in Deutschland geblieben. Mit ihr wollte er eigentlich den Übergang in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 feiern. Doch daraus wird jetzt nichts. Seinen für den 30. Dezember geplanten Rückflug musste er auf Januar verschieben. Dabei wollte er eigentlich auch aus einem anderen Grund vor dem Jahreswechsel zurück nach Deutschland. Denn am 31. Dezember läuft die Brexit-Übergangsphase aus.

Weil noch immer kein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geschlossen wurde, fürchten viele ein gewaltiges Chaos. „Durch den Beginn der Corona-Impfungen hatte ich eigentlich viel Hoffnung auf eine entspannte Reise. Schlimmer als jetzt hätte es aber nicht kommen können.“

„Man wird ein bisschen verrückt“

No-Brexit-Deal und Einreiseverbot nach Deutschland. Die doppelte Unsicherheit, wann sein normales Leben in Düsseldorf wieder beginnen kann, hinterlasse ein komisches Gefühl bei ihm.

Die Isolation in der Quarantäne macht die Lage nicht wirklich besser. Womit er seine Zeit herumbekomme? Fernsehen. Sehr viel Fernsehen sogar. „Man wird ein bisschen verrückt“, sagt Ashley Barnes. Immerhin habe er seine beiden geliebten Hunde um sich, die ihm die Vorfreude auf das Weihnachtsfest etwas versüßen. (ak)