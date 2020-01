Düsseldorf: Während die Feuerwehr den Brand an der Reisholzer Straße bekämpfte, führte die Polizei zwei Personen in Handschellen ab.

Düsseldorf: Feuerwehr evakuiert Haus in Silvesternacht – zwei Festnahmen

Düsseldorf. Gegen 2.40 Uhr in der Silvesternacht ist die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Reisholzer Straße gerufen worden.

Nach Informationen von Der Westen nahm die Polizei Düsseldorf während des Einsatzes zwei Menschen fest.

Düsseldorf: Brand an Wohnhaus – zwei Menschen festgenommen

Ein großer Sperrmüllhaufen stand nach Angaben der Feuerwehr auf dem Hinterhof des Gebäudes in Brand. Die Flammen schlugen bis auf Höhe des zweite Stockwerks hinauf.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf die Wohnungen übergehen konnte. Mehrere Wohnungen waren jedoch mit Rauch gefüllt. Die Feuerwehr brachte daher 15 Bewohner ins Freie.

------------------------------------

• Mehr Themen aus der Region:

Silvester-Chaos auf der A2: Massankarambolage in Dortmund – Autobahn gesperrt!

Wetter in NRW: Warnung zum Neujahr an alle Autofahrer!

• Top-News des Tages:

NRW: Silvester-Hölle im Krefelder Zoo! Affenhaus brennt komplett nieder – Tiere haben keine Chance

Dschungelcamp: RTL macht es offiziell! Das sind die Teilnehmer 2020 – die Fans haben sofort einen Verdacht

-------------------------------------

Die 42 Anwohner des Hauses verbrachten die nächsten Stunden während der Feuerwehrarbeiten in einer Kneipe in der Nachbarschaft und wurden dort betreut.

Ein Mensch musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren werden.

Polizei führt Mann in Handschellen ab

Nach Informationen von Der Westen wurden während des Einsatzes zwei Personen von der Polizei festgenommen und in Handschellen abgeführt. Die Polizei äußerte sich dazu bislang nicht.

Laut Feuerwehr Düsseldorf habe es „Probleme an der Einsatzstelle“ gegeben. (vh)