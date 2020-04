Düsseldorf: Feuer-Fiasko – Großeinatz der Feuerwehr „großes Kräfteaufgebot“

Düsseldorf: Am Dienstagabend löste ein Feuer-Fiasko einen Großeinsatz aus.

Düsseldorf. Feuer-Fiasko in Düsseldorf!

In der Nacht zu Mittwoch hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Ein Waldstück zwischen Düsseldorf und Erkrath stand in Flammen. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer an.

Düsseldorf: Großeinsatz der Feuerwehr in den späten Abendstunden

Am Dienstagabend erhielt die Feuerwehr um 21.46 Uhr einen Notruf. Passanten hatten in dem Wald auf der Düsseldorfer Straße ein Feuer gesehen. Sofort eilte ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zu dem Brand.

Noch bevor es dort angekommen war, erreichte die Feuerwehr weitere Informationen zu einem Brand zwischen Erkrath und Gerresheim, südlich vom Gerresheimer Waldfriedhof. Das Löschfahrzeug entdeckte bereits vor seiner Ankunft zwei Brände im Wald, sodass die Feuerwehr Erkrath einen „Vollalarm“ auslöste. Sie alarmierte obendrein die Feuerwehr Düsseldorf.

Schließlich begann das Fahrzeug die Löscharbeiten an der Morper Straße in Düsseldorf. Nachrückende Kräfte der Erkrather Feuerwehr erreichten die Brandstelle über die Birnenallee vom Rittergut Morp. Dann musste die Feuerwehr über eine Strecke von 900 Metern Schläuche von der Düsseldorfer Straße aus Schläuche auslegen, um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben.

---------------------------

Mehr News:

---------------------------

Als diese ausgelegt waren, konnte die Feuerwehr den Brand auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern endlich unter Kontrolle bekommen. Sie löschte das Feuer-Fiasko, das teilweise auf einem Hang war, bis in die späten Abendstunden. Die anschließenden Aufräumarbeiten dauerten bis 0.30 Uhr.

„Großes Kräfteaufgebot“ - Brandursache unklar

Ein Sprecher der Feuerwehr sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem „großen Kräfteaufgebot“. Die Erkrather Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften und die Düsseldorfer Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften im Einsatz. Wie es zu dem Brand gekommen war, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (nk)