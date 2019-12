In Düsseldorf brannte am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus.

Düsseldorf: Großbrand in Mehrfamilienhaus hat fatale Folgen

Düsseldorf. Mehrere verletzte Personen, 250.000 Euro Schaden und eine unbewohnbare Immobilie – das ist die schreckliche Bilanz eines Brandes in Düsseldorf am Mittwochabend.

Insgesamt 60 Kräfte der Feuerwehr waren in Düsseldorf vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen und die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Düsseldorf: Mehrfamilienhaus in Flammen

Zuerst fiel einigen Anwohnern die Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Behrenstraße in Düsseldorf-Flingern auf. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass der Abend für die Bewohner des Hauses in einem echten Albtraum enden würde.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stiegen bereits Flammen und dichter Qualm aus dem Dachstuhl hervor. Auch für angrenzende Gebäude bestand Gefahr.

Bewohner mit Glück

Die Flammen drohten, auf sie überzugreifen. Vorsorglich wurden auch sie geräumt. Weitere Kräfte aus umliegenden Feuerwachen wurden zum Einsatzort gerufen. Insgesamt zwei Stunden kämpften die Feuerwehrmänner gegen eine Ausbreitung der Flammen.

Glück im Unglück hatten die 15 Bewohner des Hauses. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr schafften sie es aus eigener Kraft, sich vor dem Inferno in Sicherheit zu bringen und flohen in die Kälte.

Mehrere Personen verletzt

Im Anschluss wurde die dreiköpfige Familie der Brandwohnung sowie eine weitere Person, die sich auf der Flucht leicht verletzt hatte ins Krankenhaus gebracht.

Alle weiteren Bewohner wurden vom städtischen Rettungsdienst vor Ort betreut. In die Wohnungen zurück können sie voraussichtlich eine ganze Weile nicht mehr. Es gilt als unbewohnbar.

Bei der Besichtigung des ausgebrannten Dachstuhls durch die Feuerwehr nach der erfolgreichen Bekämpfung des Brandes erlitt ein Helfer leichte Verletzungen. Er konnte das Krankenhaus inzwischen jedoch bereits wieder verlassen. (dav)