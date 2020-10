Düsseldorf: Rettungskräfte transportieren den Schwerverletzen in einen Hubschrauber.

Düsseldorf: Explosion! 18-Jähriger mit Hubschrauber in Spezialklinik – nach diesem Fund ermittelt das LKA

Düsseldorf. Dramatischer Rettungseinsatz am Mittwoch in Düsseldorf! Nach Informationen von DER WESTEN soll es am Nachmittag im Dachgeschoss eines Wohnhauses im Stadtteil Gerresheim zu einer Verpuffung gekommen sein.

Bei der Explosion an der Nevigesstraße in Düsseldorf soll sich ein 18-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen haben.

Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Beim Anblick der Lage vor Ort wurden sofort Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) angefordert.

Der 18-Jährige kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. (Symbolbild) Foto: imago images / Deutzmann

Düsseldorf: 18-Jähriger nach Explosion schwer verletzt – Chemikalien gefunden!

Der Grund: Der 18-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge im Dachgeschoss mit verschiedenen Chemikalien experimentiert haben. Dabei kam es offenbar zu dem folgenschweren Unglück.

Unklar ist, um welche Chemikalien es sich handelt und was hinter den Experimenten steckt. Die Einsatzkräfte vor Ort riefen für weitere Ermittlungen das LKA. Die Spezialisten sollten das Haus nach möglichen weiteren Substanzen durchsuchen.

Explosion in Düsseldorfer Wohnhaus – LKA ermittelt

Bisher liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob die Beamten des Landeskriminalamts fündig wurden. Auch unklar ist, wie es dem 18-Jährigen am Tag nach dem Unglück geht.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Nevigesstraße vollständig gesperrt. (ak)