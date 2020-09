Düsseldorf: Ekel-Fund in Restaurant! Ordnungsamt macht erschreckende Entdeckung

Düsseldorf. Ekel-Fund in einem Restaurant in Düsseldorf!

Das Ordnungsamt hat bei der Kontrolle von Gastronomiebetrieben, wie Restaurants und Cafés, diverse Verstöße festgestellt. In einem Restaurant in der Düsseldorfer Innenstadt kam es nicht nur zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, sondern auch zu Ekel-Funden.

Die Einsatzkräfte machten gleich mehrere erschreckende Entdeckungen in Düsseldorf.

Düsseldorf: Ekel-Fund in Restaurant

Wer in dem Restaurant in Düsseldorf einen Blick in die Küche geworfen hätte, dem wäre wohl sofort der Appetit vergangen. Denn die Restaurantmitarbeiter verstießen nicht nur gegen die Corona-Schutzverordnung, sondern es gab auch massive hygienische Mängel. Darüber berichtet die „Rheinische Post“.

Demnach wurde neben der Spülmaschine roher Fisch ungekühlt in einem Eimer gelagert. Zudem befanden sich mehrere Eimer mit Wasser und darin liegendem tiefgefrorenen Hühnerfleisch auf dem Boden. In der Kühlzelle der Küche wurden Lebensmittel ohne Abdeckung gelagert. Auch andere Lebensmittel und Pasten wurden ohne Abdeckung und teilweise neben den Mülleimern aufbewahrt.

Düsselorfer Restaurant: Verschmutzungen nicht nur in der Küche

Weiterhin war die Abluftanlage stark verfettet. Und nicht nur die Küche, auch der gesamte Flur und der Durchgang zu den Toiletten wurde als Lager genutzt. Die Herrentoilette war nicht abgetrennt; es fehlte die Tür.

Im Keller ging der Ekel-Fund dann weiter: Die Einsatzkräfte stießen auf ein Lager und Müll. In einem weiteren Lagerraum fanden sie schließlich eine stark verschmutzte und vereiste Kühltruhe.

Das Eis an den Wänden der Truhen war durch Blut verschmutzt. Fische und Rinderzungen wurden in Plastiktüten aufbewahrt, die teils offenen Verpackungen waren weder mit einem Datum noch mit einem Produktnamen versehen.

Gegen den Besitzer des Restaurants wurde wegen der gravierenden Mängel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Verstöße in weiteren Betrieben in Düsseldorf

Auch in einem Eiscafé in Garath stellte das Ordnungsamt nach einer Beschwerde aus der Öffentlichkeit diverse Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest. Die Mitarbeiter trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, es wurden keine Besucherdatenlisten geführt, die Mindestabstände auf der Terrasse wurden nicht eingehalten und weder am Eingang noch auf den Toiletten gab es Desinfektionsmittel. Dem Eiscafé wurde der Betrieb untersagt. Zudem wurde auch hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Düsseldorf: Die Geschäfte mussten ihren Betrieb erst mal einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa

Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es außerdem in einem Café in Oberbilk, einem Restaurant in der Altstadt, einer Trinkhalle in Golzheim sowie bei einem Eisverkäufer in Garath. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie die „Rheinische Post“ schreibt. (nk)