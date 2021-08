In Düsseldorf brannte es in einer Lagerhalle für E-Scooter.

Düsseldorf: E-Scooter-Lager in Brand! Feuerwehr muss zu einer wichtigen Maßnahme greifen

Düsseldorf. Großeinsatz in Düsseldorf!

Am Sonntag ist die Feuerwehr Düsseldorf zu einem größeren Einsatz an der Eichsfelder Straße ausgerückt. Gegen 14.50 Uhr kam die Meldung rein, dass ein Lager für E-Scooter in Brand steht.

Düsseldorf: Akkus bleiben weiter gefährlich

Auf zwei Europaletten finden die Akkus von abgestellten E-Scooter des schwedischen Anbieters Voi plötzlich Feuer. Die Geräte befanden sich in einer 4700 Quadratmeter großen Lagerhalle in Düsseldorf.

In Düsseldorf fingen die Akkus von E-Scootern Feuer. Foto: Patrick Schüller

„Das Feuer konnte durch den zielstrebigen Einsatz der Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden“, teilt die Feuerwehr mit. Durch den Brand wurden die E-Scooter selbst leicht beschädigt.

Die Lagerhalle in Düsseldorf wurde entraucht. Innerhalb der Akkus traten immer wieder chemische Reaktion auf. Deswegen musste die Feuerwehr die Teile in Wasserbehälter legen. Sie wurden Voi übergeben.

Der lässt sie fachgerecht entsorgen. Nach etwa dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt 76 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch die Polizei Düsseldorf ermittelt. (ldi)