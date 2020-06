Düsseldorf: Drama an Haltestelle! Person brennt lichterloh

In Düsseldorf brannte am Dienstagabend eine Person.

Düsseldorf. Dramatische Szenen am Dienstagabend in Düsseldorf!

An der Haltestelle Düsseldorf-Eller stand eine Person in Flammen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Düsseldorf: Person brennt an Haltestelle lichterloh

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr mitteilte, fanden seine Kollegen beim Eintreffen an der Haltestelle eine Person vor, die gebrannt hatte. Zuvor war sie bereits von Passanten gelöscht worden.

Ob die betroffene Person männlich oder weiblich ist, konnte der Sprecher der Feuerwehr nicht sagen. Fest steht dagegen: Die Person verletzte sich schwer und wurde an der Haltestelle im Stadtteil Eller notärztlich behandelt. Anschließend brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Brandursache noch nicht bekannt

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei erklärte, ist die Ursache des Brandes noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Mit ersten Erkenntnissen ist frühestens am Mittwochmorgen zu rechnen.

Während des Einsatzes versammelte sich viele Schaulustigen an den Absperrungen und auf dem Parkplatz des gegenüberliegenden Discounters.

Teilausfall der S-Bahn

#S1 Teilausfall ab #Düsseldorf Hbf (17:45) bis #Solingen (18:07) und Solingen (18:13) nach Düsseldorf (18:37). Polizeiliche Ermittlung in Düsseldorf #Eller — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) June 2, 2020

In Folge des Polizeieinsatzes an der Haltestelle in Eller kam es am Dienstagabend zu einem Teilausfall der S1 in Richtung Düsseldorf Hbf. (nr)