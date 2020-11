Düsseldorf: Kurz vor dem Lockdown irritieren diese Bilder aus der Altstadt gewaltig

Düsseldorf. Ab Montag bleiben unter anderem Restaurants und Bars vorerst bis Ende November geschlossen. Das soll dem starken Anstieg der Corona-Zahlen entgegenwirken.

Kurz vor dem Lockdown sind nun aber Bilder aus der Altstadt in Düsseldorf aufgetaucht, die mächtig irritieren.

Düsseldorf: Kurz vor Lockdown schockieren Bilder aus Altstadt

Es war nicht nur eine der vorerst letzten Möglichkeiten, ein Restaurant oder eine Bar aufzusuchen, sondern hinzukam auch noch Halloween, das ohnehin viele Menschen gerne feiern. Allerdings befinden wir uns derzeit in einer gefährlichen Phase, in der die Corona-Zahlen wieder stark angestiegen sind und weiter zunehmen.

+++ Duisburg: Feuerwehr rettet Bewohner bei Wohnungsbrand – unfassbar, was Gaffer machen +++

Umso mehr irritieren die Bilder aus der Altstadt in Düsseldorf. Denn dort, wie der WDR in der „Aktuelle Stunde“ berichtet, war das Restaurant- und Kneipenviertel am Samstagabend extrem stark besucht. „Wenn man sich hier umgibt, ist es richtig voll“, sagt der WDR-Reporter. So sei es sogar voller als an den vergangenen Wochenenden. Tatsächlich sieht man in der Reportage haufenweise Menschen durch die Altstadt laufen. Auch die Läden sind gut besucht.

Maskiert seien in der Altstadt zwar „so gut wie alle“, heißt es weiter. Doch innerhalb der Minute, die die Reportage dauert, laufen zahlreiche Personen durchs Bild, die ihre Masken am Kinn tragen oder sogar ohne Maske durch die Menschenmenge laufen.

Der Reporter hat auch eine Erklärung für die stark besuchte Altstadt trotz Corona: Das gute Wetter - aber auch die Tatsache, dass man es noch mal ausnutzen wolle, bevor die Läden im November nicht mehr besuchen kann. „Ich hoffe natürlich inständig, dass das uns hier nicht alles coronamäßig um die Ohren fliegt“, so der Reporter abschließend.

----------------------------

Mehr News:

Corona in NRW: Polizei löst Partys im Rhein-Erft-Kreis auf ++ ganzes Land jetzt Risikogebiet

Edeka: Markt in NRW ruft jetzt DAZU auf – und setzt ein deutliches Zeichen

Flughafen Düsseldorf: Restaurants bleiben geöffnet – Fluggäste haben eine dringende Forderung

----------------------------

Politiker hatten dazu aufgerufen, schon jetzt die Kontakte zu reduzieren - doch die Düsseldorfer Altstadt war am (Party-)Samstagabend proppenvoll. Und einige ignorierten die #Maskenpflicht. pic.twitter.com/hD3Cau4pLI — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) October 31, 2020

Anblick schockiert

Twitter-Nutzer zeigen sind ebenso schockiert von den Bildern aus Düsseldorf und schreiben zum Beispiel:

„Weil es keiner ernst nimmt. Die Leute halten die Regeln ein, um keine Bußgelder bezahlen zu müssen, nicht aus Überzeugung. Wir brauchen Eigenverantwortung, statt Nannystaat.“

„Aber es steht ja jedem frei, eigenverantwortlich zu agieren! Für mich ist dieses Verhalten leider eher ein Indiz dafür, dass es ohne Zwang, Gesetze, Lockdown, Bußgelder nicht funktioniert, da die Leute nicht mitmachen. Und dass es absolut richtig war, die Gastronomie zu schließen.“

„Das zum Thema Verantwortung. Genau diese Leute sind ja auch schuld, dass es überhaupt einen Lockdown geben muss. Haben wir ja super hinbekommen. Ich gönne den ganzen Vollidioten mal so eine richtig schöne Corona-Infektion.“

„Diese Partypeople sind in großem Maße mitverantwortlich für die nun anstehende Schließung der Kneipen, Restaurants etc. Die schießen sich nicht nur selbst in die Knie, sondern verursachen enorme Schäden. Wenn es einen Weg gäbe, sollte man die dafür zahlen lassen!“

„Unsere sogenannten Entscheidungsträger der NRW-Politik sind KEINE Entscheidungsträger. Sie entscheiden nicht, sie lassen entscheiden von dummen Idioten. Idioten, die meinen, es sei nun das Ende aller Zeiten gekommen, nur weil sie ab morgen ihr Bier zu Hause trinken müssen!“

„Die denken, dass das Virus einen eingebauten Kalender hat und erst ab Montag zuschlägt, wenn die Einschränkungen gelten. Bis dahin wird es bestimmt harmlos sein. Eigentlich müssten all die Partypeople die Behandlungskosten alleine tragen.“

Damit bleibt tatsächlich nur zu hoffen, dass die Infektionszahlen nicht zusätzlich in die Höhe schießen werden.