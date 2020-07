Düsseldorf: Corona hat Schuld! Absolutes Kult-Bistro schließt

Ein absolutes Kult-Restaurant am Hafen: Das „Roberts Bistro“ in Düsseldorf. (Archivfoto)

Riesen-Schock für alle Gastro-Freunde aus Düsseldorf!

Das Kult-Bistro „Roberts Bistro“ im Medienhafen von Düsseldorf ist geschlossen! Der Grund: das verdammte Coronavirus. Wegen der wirtschaftlichen Einbußen kann das Restaurant nicht weiter betrieben werden.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Düsseldorf: Kult-Restaurant im Hafen schließt wegen Corona!

Paul Meister, seit 24 Jahren Betreiber von „Roberts Bistro“, hat die traurige Nachricht auf Facebook verkündet: „Liebe Gäste, liebe Freunde! Wir sind sehr traurig mitteilen zu müssen, unser Bistro mit dem heutigen Tage schließen zu müssen. Die Entscheidung war durch die Entwicklung der letzten Monate alternativlos.“ Und weiter: „Wir haben alles versucht, alle Register gezogen, leider schlussendlich erfolglos.“

Gegenüber dem „Express“ sagt Meister: „Wir haben extrem von der Enge im Laden gelebt. Bei uns saß man am Vierer-Tisch auch zu Sechst.“ Doch Corona, der Lockdown und die verhältnismäßig „kleine“ Wiedereröffnung hat Tribut gezollt.

++ Urlaub auf Mallorca: Nach Skandalbildern und Medienberichten – IHNEN platzt jetzt der Kragen ++

Meister erzählt weiter: „Nach Corona hatten wir über 50 Prozent weniger Plätze und auch die konnten wir nicht alle belegen. Wenn ein Pärchen an einem Vierer-Tisch Platz nahm, fielen die zwei anderen Plätze weg.“

------------------------------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Oberbürgermeister ist Thomas Geisel (SPD)

----------------------------------------------

30 Mitarbeiter von Schließung betroffen

Dabei habe man in der Krise alles versucht. Das Bistro wurde renoviert, ein Lieferservice gestartet. Paul Meister nüchtern: „Aber damit hat man nichts verdient.“

Von der Schließung sind 30 Mitarbeiter betroffen. Meister: „Für die Mitarbeiter tut es mir so leid. Sie haben das alles so mitgetragen. Sie hatten durch die Kurzarbeit nur 60 Prozent vom Gehalt, das Trinkgeld fiel weg.“

---------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Essen: Großeinsatz der Polizei in Altendorf! Mehrere Männer prügeln aufeinander ein ++

++ Corona: Nach Corona-Ausbruch bei Tönnies: Überraschende Wende beim Fleischbetrieb! – Neue Corona-Regeln in NRW ab HEUTE ++

---------------------------

Kleiner Hoffnungsschimmer

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin dennoch. So verrät Meister im „Express“: „Wir nutzen die Zeit jetzt zum Luft holen und um uns mal zu schütteln. Und wir nutzen sie dazu, unser Geschäftskonzept in Ruhe zu überdenken. Auch was wir von dem Bewährten in die neue Zeit mitnehmen können. Wir sind nicht aus der Welt: Wir wollen wiederkommen."

---------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Michael Wendler und Laura Müller lassen die Bombe platzen! Sie werden... ++

++ Whatsapp bekommt gleich vier Neuerungen! DARAUF haben Nutzer gewartet ++

---------------------------

Daumen drücken also! (mg)